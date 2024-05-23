Рекламодателям

Глава департамента потребрынка Виталий Витухин уходит из мэрии Новосибирска

  • 23/05/2024, 13:05
Автор: Юлия Данилова
Зачем стоять на пути воплощения новых идей? : Глава департамента потребрынка Виталий Витухин уходит из мэрии Новосибирска
Он решил не мешать новой команде чиновников «ломать старое».

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин написал заявление об уходе по собственному желанию. Последний день его работы в мэрии — 5 июня.

— С приходом молодой команды руководителей в мэрию Новосибирска совершенно очевидно, что им удобнее и комфортнее будет работать со своими доверенными людьми в руководстве департаментами. Любому новому руководителю, особенно молодому, всегда хочется максимально поломать старое и построить своё, новое, более эффективно работающее! Зачем стоять на пути воплощения новых идей? — цитирует Витухина «Прецедент».

Новому мэру Виталий Витухин пожелал удачи, а городу под его руководством — становиться лучше, комфортнее и привлекательнее с каждым днём.

На что сделает ставку обновленный «промышленный» департамент мэрии Новосибирска?

На что сделает ставку обновленный «промышленный» департамент мэрии Новосибирска?

Напомним, Виталий Витухин работал в мэрии Новосибирска с 2015 года. В 2021 возглавил департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства после ухода прежнего руководителя Александра Люлько и трансформации департамента.

С 1999 по 2015 годы — Витухин возглавлял ЗАО «Новосибирский ювелирный завод «Адалит». Сейчас является учредителем этого предприятия (1,65%), директор завода и второй учредитель — Евгения Витухина (98,35%). В 2023 году выручка предприятия составила 3.3 млн рублей (1609% к 2022 году), чистая прибыль — 151 тысяча рублей (+221 тысяча рублей). Виталий Витухин также является председателем правления товарищества собственников недвижимости «БАШНЯ», учредителем ООО «Городской ломбард» (100%), ООО ПТК «Адалит» (100%), ООО «Региональный лизинговый центр» (100%).

Ранее редакция сообщала о том что мэр Новосибирска назначил двух заместителей: Максима Останина и Евгения Попантонопуло.

Фото предоставлено мэрией Новосибирска, автор: пресс-служба.

414

Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : отставки в мэрии


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шишебаров, адвокат

Геннадий Шишебаров: Слуги государевы научились отменять невыгодные вердикты присяжных заседателей

Количество оправдательных приговоров в России не превышает пределов погрешности.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Губернатор Андрей Травников возглавил делегацию региона на Днях культуры Новосибирской области в Республике Беларусь
23/05/24 17:22
Власть
Прокуратура отобрала права у больного водителя из Новосибирской области
23/05/24 17:04
Право&Порядок
Спортивное питание с запрещенными веществами производили в Новосибирске
23/05/24 16:57
Право&Порядок
«Там нулевой этап»: поликлиника на ОбьГЭСе осталась без инвестора до конца года
23/05/24 16:57
Бизнес Власть
Tele2 запустила комплексное предложение для бизнеса с сервисами на основе Big Data
23/05/24 16:48
Бизнес
Из-за Крестного хода будет ограничено движение транспорта на улицах Новосибирска
23/05/24 16:34
Город
Учителю новосибирской школы объявили выговор за задания на украинском языке
23/05/24 15:17
Общество
Смертельное ДТП произошло в Чановском районе
23/05/24 15:17
Происшествия
В кругу избранных: последний старт продаж, премиальные квартиры — от 6,3 млн рублей
23/05/24 15:00
Недвижимость
Бывший прокурор назначен главой правового департамента мэрии Новосибирска
23/05/24 14:25
Власть
ФСБ обезвредила спонсоров террористов на стройках и в общепите Новосибирска
23/05/24 14:16
Право&Порядок
В Минске заинтересовались коллекциями одежды из Новосибирска
23/05/24 13:59
Общество
Глава департамента потребрынка Виталий Витухин уходит из мэрии Новосибирска
23/05/24 13:05
Власть
Сотрудник ГИБДД за 400 тысяч помогал ученикам сдавать вождение в автошколе Новосибирска
23/05/24 12:28
Происшествия
Новую школу построят в Заельцовском районе Новосибирска по нацпроекту
23/05/24 12:24
Власть
Грузовик въехал в АЗС и загорелся под Новосибирском
23/05/24 12:16
Происшествия
«Татарский лесхоз» прокуратура обязала рассчитаться с подрядчиками-предпринимателями
23/05/24 12:09
Бизнес Власть
Митя Фомин встретился с мамой в родном доме в Новосибирске
23/05/24 11:40
Общество
Новосибирцы увидят «Парад планет» в июне
23/05/24 11:34
Общество
«Новосибирскавтодор» готовится к выпуску дебютных облигаций
23/05/24 11:15
Бизнес Финансы
Популярное
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
Новости компаний
За 1 квартал «Россети Новосибирск» нарастили темпы производственной деятельности
23/05/24 10:58
Банк Уралсиб занял 8 место в Топ-10 самых инновационных банков 2023 года
23/05/24 9:00
Банк Уралсиб в Новосибирске победил в конкурсе «Финансист года-2023»
22/05/24 10:55
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам
21/05/24 16:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие во Всероссийской акции «Вода России»
20/05/24 11:04
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал 2024 года
20/05/24 10:50

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска