Глава департамента потребрынка Виталий Витухин уходит из мэрии Новосибирска

Начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин написал заявление об уходе по собственному желанию. Последний день его работы в мэрии — 5 июня.

— С приходом молодой команды руководителей в мэрию Новосибирска совершенно очевидно, что им удобнее и комфортнее будет работать со своими доверенными людьми в руководстве департаментами. Любому новому руководителю, особенно молодому, всегда хочется максимально поломать старое и построить своё, новое, более эффективно работающее! Зачем стоять на пути воплощения новых идей? — цитирует Витухина «Прецедент».

Новому мэру Виталий Витухин пожелал удачи, а городу под его руководством — становиться лучше, комфортнее и привлекательнее с каждым днём.

Напомним, Виталий Витухин работал в мэрии Новосибирска с 2015 года. В 2021 возглавил департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства после ухода прежнего руководителя Александра Люлько и трансформации департамента.

С 1999 по 2015 годы — Витухин возглавлял ЗАО «Новосибирский ювелирный завод «Адалит». Сейчас является учредителем этого предприятия (1,65%), директор завода и второй учредитель — Евгения Витухина (98,35%). В 2023 году выручка предприятия составила 3.3 млн рублей (1609% к 2022 году), чистая прибыль — 151 тысяча рублей (+221 тысяча рублей). Виталий Витухин также является председателем правления товарищества собственников недвижимости «БАШНЯ», учредителем ООО «Городской ломбард» (100%), ООО ПТК «Адалит» (100%), ООО «Региональный лизинговый центр» (100%).

Ранее редакция сообщала о том что мэр Новосибирска назначил двух заместителей: Максима Останина и Евгения Попантонопуло.