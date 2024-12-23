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Бывший руководитель фракции ЛДПР в горсовете Лебедев перешел в «Единую Россию»

  • 23/12/2024, 13:22
Автор: Оксана Мочалова
Бывший руководитель фракции ЛДПР в горсовете Лебедев перешел в «Единую Россию»
Фракция «Единой России» в горсовете Новосибирска выросла до 33 человек

Вице-спикер городского совета Новосибирска, бывший руководитель фракции ЛДПР Евгений Лебедев вступил в партию «Единая Россия». Об этом на сроковой сессии горсовета Новосибирска сообщил спикер Дмитрий Асанцев.

— Довожу до вашего сведения информацию об изменении депутатского объединении «Единой России» в Совете депутатов города Новосибирска. В связи с включением в состав депутатского объединения Евгения Владимировича Лебедева, количественный состав объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов составляет на настоящий момент 33 человека, — отметил он.

Евгению Лебедеву 46 лет. Работал юрисконсультом в Общественном фонде защиты прав инвесторов, исполнительным директором ООО «ЭкоГруп», а также имел собственный бизнес в сфере автоуслуг. Кроме того, являлся помощником депутата Госдумы Федерального Собрания РФ VI созыва Дмитрия Савельева. В 2013-2015 годах Евгений Лебедев был координатором регионального отделения ЛДПР. В 2021 году фракция распалась. В 2019 году от партии ЛДПР баллотировался в мэры Новосибирска, в 2023 году — в губернаторы Новосибирской области. В октябре 2024 года стало известно, что Лебедев ушел из ЛДПР.

В начале декабря пост руководителя регионального отделения ЛДПР заняла директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова. На ноябрьской сессии Заксобрания стало известно, что Анна Терешкова получила статус члена Общественного совета при Законодательном собрании. На этот пост ее выдвинула партия ЛДПР.

Ранее редакция сообщала, что Анна Терешкова собралась на выборы в новосибирское Заксобрание. Самая эффектная экс-чиновница планирует войти в новую команду регионального ЛДПР.

Фото предоставлено горсоветом Новосибирска, автор- пресс-служба

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : фракция ЛДПР партия Единая Россия Евгений Лебедев


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