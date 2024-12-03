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Анна Терешкова собралась на выборы в новосибирское Заксобрание

  • 03/12/2024, 18:15
Автор: Юлия Данилова
Анна Терешкова собралась на выборы в новосибирское Заксобрание
Самая эффектная экс-чиновница планирует войти в новую команду регионального ЛДПР

Депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой запустил избирательную кампанию 2025 года в Новосибирске. Он напомнил, что в следующем году в регионе пройдут выборы в Заксобрание и горсовет Новосибирска.

— Для нас любые выборы — это главное событие года. Партии существуют чтобы бороться за власть и добиваться, чтобы представителей партий в регионе было больше. До этого Новосибирская область всегда отличалась хорошими результатами. В области ЛДПР любят и за нее голосуют. Были времена, когда от области списочным составом проходили два депутат Госдумы. На прошлых выборах в Госдуму у партии были хорошие результаты в регионе, и мы считаем, что должны развить этот результат и создать представительство в Заксобрании региона, — сообщил Луговой.

Он также подчеркнул, что сейчас в силу разных причин, происходит ротация руководства ЛДПР. В частности, руководителем регионального отделения партии стал Никита Столповский. Ему поручено возглавить партию в регионе, организовать аудит подразделений и провести избирательную кампанию. Руководителем аппарата реготделения партии по взаимодействию с органами государственной власти стала Анна Терешкова.

— Мы считаем приход Анны Васильевны большим приобретением для партии. Весь её жизненный опты и бэкграунд, неиссякаемая энергия, умение ставить задачи и выполнять их помогут нашей партии добиться высоких результатов, — уверен Андрей Луговой.

Никита Столповский отметил, что представители ЛДПР сегодня есть в 20 муниципалитетах Новосибирской области и заявил, что работа по привлечению сторонников, а также приему в партию новых членов продолжается.

Анна Терешкова сообщила, что в ЛДПР также вошли депутат горсовета Ростислав Антонов, известный в Новосибирске девелопер Александр Бойко и президент спорт-клуба «Динамэкс» Андрей Ковалев.

— Партия ЛДПР всегда была партией сильных людей. Это про Новосибирск, про меня и мою команду, про тех людей, которых мы хотим собрать вокруг себя. Пришло время сильных людей и сильных проектов и мне приятно, что в партию вступают такие люди, — заявила Терешкова.

Она напомнила, что все проекты, которые планировала ее команда, реализованы: Михайловская набережная, парк «Арена», Затулинский дисперсный парк, театр Афанасьева.

— Я очень хочу, чтобы в ЛДПР продолжалась та же история, когда сильные люди делают сильные проекты, чтобы Новосибирск был одним из лучших городов страны, — добавила Терешкова.

Отвечая на вопросы журналистов, она сообщила, что планирует выдвигаться на выборах 2025 года в региональный парламент Новосибирской области:

— Я считаю, что сделала много проектов для любимого Новосибирска и планирую использовать свои компетенции для работы на всю область. Я считаю, что у меня и моей команды много неиспользованного потенциала.

Андрей Луговой заявил, что ключевая задача ЛДПР — стать второй партией в Новосибирской области, то есть обойти КПРФ. Официально на данный момент фракция ЛДПР в региональном парламенте состоит из 6 депутатов. Однако, некоторые депутаты открыто называют себя сторонниками партии «Единая Россия». Например, Наталия Красовская.

— На данный момент фракций ЛДПР в горсовете Новосибирска и Заксобрании нет. Нам не нужны попутчики, которые нас предали. Они прошли на выборах, в первую очередь, благодаря ЛДПР, но не выполнили свои обязательства перед партией и предали избирателей. Сегодня они выдворены из ЛДПР, — жестко высказался Никита Столповский.

Он пояснил, что сегодня в органах муниципального самоуправления у ЛДПР порядка 200 человек. Это сильные люди, которые работают на благо своих муниципалитетов, это база и потенциал партии на предстоящих выборах 2025 года.

Андрей Луговой признался, что за все время работы в ЛДПР впервые столкнулся с таким предательством, как в Новосибирске:

— Флаг им в руки. Мы запрягли других коней и стартанули галопом. Правда, Анна Васильевна?

Напомним, Анна Терешкова занимала должность директора департамента культуры мэрии Новосибирска с 2014 года. Впоследствии была назначена вице-мэром. 14 июня 2024 года она покинула свой пост. На ноябрьской сессии Заксобрания стало известно, что Анна Терешкова получила статус члена Общественного совета при Законодательном собрании. На этот пост ее выдвинула партия ЛДПР.

Ранее редакция сообщала о том, что ЛДПР восстанавливает сеть в районах Новосибирской области. 

Иллюстрация – скрин с трансляции пресс-конференции ЛДПР.

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Рубрики : Власть Политика Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : ЛДПР выборы в Заксобрание Выборы в горсовет Новосибирска Анна Терешкова


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