Самый дорогой объект в Новосибирске стоит 13 млрд рублей

Кадастровая стоимость всей недвижимости региона составляет 13 триллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области. Всего в ЕГРН содержится информация о 3 млн объектах, расположенных в области.

Самыми дорогими объектами в регионе, из учета кадастровой стоимости, признаны: «Сибирь-Арена» — 13,2 млрд руб.,

Аэропорт «Толмачево» (новый терминал) — 12,6 млрд руб.,

ТРЦ «Аура» — 7,7 млрд руб.,

ТРЦ «Галерея Новосибирск» — 6,8 млрд руб.,

Новосибирский театр оперы и балета — 1 млрд руб.,

Технопарк — 0,8 млрд руб.,

Вокзал «Новосибирск-Главный» — 0,5 млрд руб. соответственно.

Напомним, кадастровая стоимость объектов используется для расчета земельного и имущественного налогов, для определения государственной пошлины при оформлении наследства, при расчете компенсации при изъятии земельных участков для государственных нужд, для расчета размера арендной платы земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

По налогам на имущество за 2024 год новосибирцам предстоит заплатить 5,330 млрд. руб. Из них, 59% приходится на транспортный налог, 31% — это налог на имущество физических лиц и 10% — земельный налог.

В целом на 29 ноября, по данным областного Минфина, по налогу на имущество в регионе поступило 14,25 млрд рублей. На начало октября недоимка по транспортному налогу составляла 12,5% или 769 млн, по налогу на землю — 6,1%, 373 млн, по налогу на имущество организаций — 5,4% или 333 млн руб.

Ранее редакция сообщала о том, что госпошлины за операции с недвижимостью с 2025 года резко вырастут.