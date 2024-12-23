Самый дорогой объект в Новосибирске стоит 13 млрд рублей

Кадастровая стоимость всей недвижимости региона составляет 13 триллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области. Всего в ЕГРН содержится информация о 3 млн объектах, расположенных в области.
Напомним, кадастровая стоимость объектов используется для расчета земельного и имущественного налогов, для определения государственной пошлины при оформлении наследства, при расчете компенсации при изъятии земельных участков для государственных нужд, для расчета размера арендной платы земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
По налогам на имущество за 2024 год новосибирцам предстоит заплатить 5,330 млрд. руб. Из них, 59% приходится на транспортный налог, 31% — это налог на имущество физических лиц и 10% — земельный налог.
В целом на 29 ноября, по данным областного Минфина, по налогу на имущество в регионе поступило 14,25 млрд рублей. На начало октября недоимка по транспортному налогу составляла 12,5% или 769 млн, по налогу на землю — 6,1%, 373 млн, по налогу на имущество организаций — 5,4% или 333 млн руб.
Ранее редакция сообщала о том, что госпошлины за операции с недвижимостью с 2025 года резко вырастут.
Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
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