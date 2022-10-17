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Памятники истории в Новосибирске ждет инвентаризация

  • 17/10/2022, 16:09
Автор:
Памятники истории
Бесхозные перейдут на баланс мэрии, но при наличии художественной ценности.

Мэрия Новосибирска начала работу над инвентаризацией исторических памятников, посвященных событиям и участникам Великой Отечественной войны, которые находятся на территории города. Особое внимание предстоит уделить памятникам бесхозным. Они появились, например, когда установившее их в советское время предприятие перестало существовать. Или их могли в свое время установить граждане по собственной инициативе, но по какой-то причине не поставили на официальный учет.

Протоколом совещания у первого заместителя мэра Новосибирска Владимира Захарова главам администраций районов даны поручения: организовать мероприятия по выявлению и определению балансодержателя элементов монументально-декоративного оформления (ЭМДО) в срок до 18 ноября 2022 года, говорит вице-мэр Анна Терешкова. Для права муниципальной собственности на бесхозные объекты администрации необходимо провести процедуру по признанию памятника истории бесхозным. В некоторых случаях балансодержателем определяют организацию, обслуживающую территорию, на которой расположен тот или иной элемент.

По словам вице-мэра, не все бесхозные памятники получат шефство со стороны города, а только те из них, которые представляют художественную или историческую ценность. Степень ценности будет утверждать городской худсовет.

По мере поступления информации от районов будет организовано рассмотрение вопроса на заседании художественного совета о включении полученного перечня объектов в реестр ЭМДО, сообщает Терешкова.

Параллельно с этой работой мэрии правительство области по линии министерства культуры сейчас формирует геоинформационное приложение по мемориальным объектам, посвященным Великой Отечественной войне. Районные администрации готовят предложения по включению объектов в это приложение.

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Стоит напомнить, что недавно Новосибирск оскандалился со старой стелой,  посвященной 40-летию Победы в ВОВ, рядом с площадью Калинина. В середине августа стела была демонтирована, как сообщали в мэрии, для реставрации, после которой ее собирались установить в другом месте, возможно, на территории госпиталя для ветеранов. После вмешательства прокуратуры Новосибирской области стела возвращена на место. Однако этой историей заинтересовался Следственный комитет РФ, по факту демонтажа было возбуждено уголовное дело (п. «б» ч.2 ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России»).

По информации мэрии Новосибирска, в настоящее время в реестре объектов монументально-декоративного оформления числятся 236 объектов, в том числе 33 объекта, посвященных участникам и событиям Великой Отечественной войны.

 

Ранее редакция сообщала о демонтаже памятника на территории Новосибирского района.

 

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Рубрики : Власть История Город

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : стела Памятники истории мемориал


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