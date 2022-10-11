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Экс-замгубернатора Томской области подозревают в подделке диплома об образовании

  • 11/10/2022, 16:15
Юрий Гурдин, экс-замгубернатора Томской области
Ранее ему было предъявлено обвинение в растрате бюджетных денежных средств.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника администрации Томской области Юрия Гурдина, подозреваемого в использование заведомо подложного документа (ч.3 ст.327 УК РФ).

— Данный эпизод выявлен в ходе расследования уголовного дела, возбужденного ранее в отношении подозреваемого на основании материалов УФСБ России по Томской области, — сообщается в пресс-релизе СК по Томской области.

По предварительным данным следствия, Гурдин, достоверно зная о том, что для замещения должностей гражданской службы обязательно наличие высшего профессионального образования, приобрел заведомо поддельные документы — дипломы Томского государственного архитектурно-строительного университета и Томского государственного университета, которые предоставил в 2017 году в администрацию Томской области для назначения на должность. Указанные документы он использовал, находясь в занимаемой должности, с 2017 года по май 2022 года.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее Юрию Гурдину было предъявлено обвинения в растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ). По версии следствия, с августа 2020 по ноябрь 2021 года чиновник организовал и контролировал растрату директором одного из фондов Томской области не менее 70 млн рублей, выделенных из областного бюджета на реализацию нацпроекта «Образование». Юрия Гурдина арестовали летом 2022 года, позже срок его заключения под стражей продлили до 19 декабря.

Юрий Гурдин начал работу во властных структурах с 90-х годов. В 2001-2002 представлял Томскую область в Совете Федерации, работал зампредседателя комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности. В апреле 2012 Юрия Гурдина назначили на пост замгубернатора – руководителя представительства Томской области при правительстве РФ. Он ушел в отставку 13 мая 2022 года, спустя 10 лет после назначения на должность. Гурдин уволился вслед за губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным, который покинул свой пост 10 мая. Отставка Юрия Гурдина была связана с окончанием служебного контракта.

 

Ранее редакция сообщала, что экс-главу департамента Томской области обвиняют в растрате

Фото с сайта правительства Томской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Томск

Теги : растрата бюджетных денежных средств подложные документы Подделка диплома


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