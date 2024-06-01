Рекламодателям

Бывший возлюбленный разгромил два магазина предпринимательницы в Новосибирске

  • 01/06/2024, 15:56
Автор: Юлия Данилова
Бывший возлюбленный разгромил два магазина предпринимательницы в Новосибирске
И был задержан полицией.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже в торговом помещении в центре Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Судя по видео, опубликованного в телеграм-канале ведомства, мужчина вел себя агрессивно, разбил рабочий ноутбук, стекла нескольких витрин и стеллажей с товаром. Затем он скрылся, забрав видеорегистратор магазина. На следующий день мужчина пришел еще в одну торговую точку, также принадлежащую потерпевшей, где совершил аналогичное преступление.

Полицию вызвала женщина — предприниматель, которая рассказала, что торговые помещения громил ее бывший сожитель. Общую сумму причиненного ущерба она оценила в 190 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого.

Ранее редакция сообщала о том, что банду таксистов-грабителей обезвредили в Новосибирске.

Иллюстрация — скрин из видео управления МВД по Новосибирской области, автор: пресс-служба.

106

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Грабеж в магазине


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

В СК рассказали о самых резонансных преступлениях с участием детей в Новосибирской области

«Когда ребенок в опасности ―реакция молниеносная»: в СК рассказали о самых резонансных преступлениях с участием детей в Новосибирской области

Преступления, где фигурируют несовершеннолетние всегда на особом контроле у руководства ведомства.
Все материалы
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Количество кредитов на покупку жилья в новостройках сократилось на 10% в Новосибирске
1/06/24 18:06
Бизнес Недвижимость
К «Европейскому берегу» предложили передвинуть мост до острова Высокий в Новосибирске
1/06/24 17:07
Бизнес Власть Недвижимость
Каждая 13-я сделка на рынке новостроек Новосибирска приходится на апартаменты
1/06/24 16:05
Бизнес Недвижимость
Бывший возлюбленный разгромил два магазина предпринимательницы в Новосибирске
1/06/24 15:56
Право&Порядок
Новый спортивно-оздоровительный центр построят в Заельцовском районе Новосибирска
1/06/24 15:13
Бизнес Общество
Главу Краснозерского района Оксану Семенову отправили под домашний арест
1/06/24 14:16
Власть Право&Порядок
На День города и День молодежи перед новосибирцами выступят «Парк Горького» и «Пицца»
1/06/24 14:08
Власть Общество
Предприниматели провели День защиты детей в Новосибирске
1/06/24 13:12
Бизнес
Три года на освоение заброшенных участков дадут собственникам дач в Новосибирске
1/06/24 12:05
Бизнес Недвижимость
Мэрия Новосибирска резервирует участок для дороги к Плющихинскому жилмассиву
1/06/24 11:03
Власть Общество
Двое новосибирцев вернулись в Россию из плена
1/06/24 10:05
Власть Общество
За высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ учителям заплатят 11500 рублей в месяц в Новосибирске
1/06/24 9:03
Власть Общество
Для школы в Клюквенном под Новосибирском стоимостью 1,9 млрд рублей ищут подрядчика
1/06/24 8:33
Власть Общество
«Когда ребенок в опасности ―реакция молниеносная»: в СК рассказали о самых резонансных преступлениях с участием детей в Новосибирской области
31/05/24 20:10
Право&Порядок
Задержана глава Краснозерского района Оксана Семенова
31/05/24 19:28
Власть Общество
Намер Ради: ЕС может возобновить закупку в России платины и титана
31/05/24 18:08
Бизнес Экономика
Что нового ждет новосибирцев в июне
31/05/24 17:00
Власть
Дальнобойщик получил медаль «Участника гуманитарного конвоя» в Новосибирской области
31/05/24 16:23
Общество
День ИТ-карьеры Cookie fest прошел в Новосибирской области
31/05/24 15:58
Власть
В суд направлено дело матери, вынесшей младенца в ведре на мороз в Новосибирской области
31/05/24 15:58
Право&Порядок
Популярное
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
Новости компаний
С начала 2024 года «Россети Новосибирск» ввели в эксплуатацию более 85 км ЛЭП и 50 МВА мощности
31/05/24 9:00
Банк Акцепт наградили за весомый вклад в развитие региональной экономики
30/05/24 17:18
«Россети Новосибирск» продолжает конструктивный диалог с бизнесом по вопросам подключения к электрическим сетям
30/05/24 11:04
Сибиряки отдохнули в кафе и ресторанах на 46 млн СберСпасибо
29/05/24 12:36
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 кредитных карт с длинным льготным периодом
29/05/24 9:00
Как получать кешбэк до 60 000 ₽ в год и милями без ограничений
29/05/24 8:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска