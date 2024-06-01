Бывший возлюбленный разгромил два магазина предпринимательницы в Новосибирске

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже в торговом помещении в центре Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Судя по видео, опубликованного в телеграм-канале ведомства, мужчина вел себя агрессивно, разбил рабочий ноутбук, стекла нескольких витрин и стеллажей с товаром. Затем он скрылся, забрав видеорегистратор магазина. На следующий день мужчина пришел еще в одну торговую точку, также принадлежащую потерпевшей, где совершил аналогичное преступление.

Полицию вызвала женщина — предприниматель, которая рассказала, что торговые помещения громил ее бывший сожитель. Общую сумму причиненного ущерба она оценила в 190 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого.

Ранее редакция сообщала о том, что банду таксистов-грабителей обезвредили в Новосибирске.