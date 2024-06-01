Каждая 13-я сделка на рынке новостроек Новосибирска приходится на апартаменты

По расчетам аналитического сервиса «Объектив.рф», в Новосибирске с апартаментами совершают 130 сделок на первичном рынке за месяц. При этом для Москвы это всего приблизительно 3,4% от всех сделок, а в Новосибирске — примерно 7,5%.

В Москве экспонируется 7300 лотов апартаментов в строящихся корпусах. В Новосибирске — 1300 лотов. Доля апартаментов в открытой экспозиции жилья сопоставима: 9% в столице Сибири и 10,3% в столице России. При этом в Москве предлагается к продаже примерно 70 600 квартир, а в Новосибирске — 14 418 шт.

Наконец, апартаменты в Сибири в целом оказались компактнее, чем в Москве: 32,1 м2 против 39,9 м2. Зато они и втрое дешевле: 199,6 тыс. руб. за 1 кв. м против 616,6 тыс. руб.

— В Новосибирске формат апартаментов развит сильнее всего по сравнению с другими региональными рынками, — констатируют эксперты сервиса.

Апартаменты — многоцелевой формат недвижимости, востребованность которого сильно отличается от города к городу. За последнее десятилетие апартаменты прошли целую эволюцию, от «недожилья», когда участок просто не проходил по требованиям жилой застройки, до самостоятельного формата многофункциональных комплексов, привлекательных для частных инвестиций.

Впрочем, нередко в апартаментах живут и сами собственники, которым необходимы центральные городские локации и широкий спектр дополнительных сервисных возможностей, отмечают в компании.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи апартаментов в Новосибирске падают шестой месяц подряд.