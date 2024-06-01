Новый спортивно-оздоровительный центр построят в Заельцовском районе Новосибирска

Правительство Новосибирской области рекомендовало мэрии Новосибирска предоставить земельный участок, относящийся к неразграниченной государственной собственности, для реализации инвестпроекта компании ООО «Партнер ГЕО». Компания предложила создать на этой площадке «Спортивно-оздоровительный центр с универсальным игровым залом».

Срок реализации проекта — 5 лет. Как отмечается в документе, подписанном и.о. губернатора Юрием Петуховым, инвестор должен получить разрешение на строительство до 1 квартала 2025 года. Объект полностью должен быть введен в эксплуатацию до четвертого квартала 2028 года.

В документе подчеркивается, что мэрия должна предусмотреть в договоре аренды участка запрет на передачу инвестором своих прав третьим лицам, а также возможность досрочного расторжения, если инвестор нарушает сроки реализации проекта и иные обязательства, предусмотренные проектом.

Участок расположен в Заельцовском районе Новосибирска по улице Георгия Колонды напротив ТЦ «Большая медведица». Рядом с ним находится еще один спортивный объект — Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Ранее в интервью «Новосибирским новостям» начальник департамента потребительского рынка и инвестиций Виталий Витухин сообщал, что в Заельцовском районе на улице Колонды на площади в 11 га предполагается строительство футбольного стадиона. Недалеко также расположен оздоровительный центр Андрея Алексеева «Термы Мира».

По данным Seldon.Basis, ООО «Партнер ГЕО» создано в ноябре 2019 года. Уставный капитал компании 20 тысяч рублей, директор — Александр Алямов, учредители Александр Алямов (90%) и Олег Ситкин (10%). Алямов также является учредителем и руководителем компаний «СИТИ АВТО ТРЕЙД», ООО «Геопрайм» и ООО «Ново Групп».

Ранее редакция рассказывала о том, какие проекты доступны для инвесторов в Новосибирске.