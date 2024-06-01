Новый спортивно-оздоровительный центр построят в Заельцовском районе Новосибирска

Правительство Новосибирской области рекомендовало мэрии Новосибирска предоставить земельный участок, относящийся к неразграниченной государственной собственности, для реализации инвестпроекта компании ООО «Партнер ГЕО». Компания предложила создать на этой площадке «Спортивно-оздоровительный центр с универсальным игровым залом».
Срок реализации проекта — 5 лет. Как отмечается в документе, подписанном и.о. губернатора Юрием Петуховым, инвестор должен получить разрешение на строительство до 1 квартала 2025 года. Объект полностью должен быть введен в эксплуатацию до четвертого квартала 2028 года.
Участок расположен в Заельцовском районе Новосибирска по улице Георгия Колонды напротив ТЦ «Большая медведица». Рядом с ним находится еще один спортивный объект — Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Ранее в интервью «Новосибирским новостям» начальник департамента потребительского рынка и инвестиций Виталий Витухин сообщал, что в Заельцовском районе на улице Колонды на площади в 11 га предполагается строительство футбольного стадиона. Недалеко также расположен оздоровительный центр Андрея Алексеева «Термы Мира».
По данным Seldon.Basis, ООО «Партнер ГЕО» создано в ноябре 2019 года. Уставный капитал компании 20 тысяч рублей, директор — Александр Алямов, учредители Александр Алямов (90%) и Олег Ситкин (10%). Алямов также является учредителем и руководителем компаний «СИТИ АВТО ТРЕЙД», ООО «Геопрайм» и ООО «Ново Групп».
Ранее редакция рассказывала о том, какие проекты доступны для инвесторов в Новосибирске.
Фото freepik, автор: artursafronovvvv.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru