C начала спецоперации на Украине в Новосибирской области ликвидировали 726 предприятий малого и среднего бизнеса

В Новосибирской области ликвидированы сотни компаний – строительных, торговых и рекламных, сообщает atas.info со ссылкой на СПАРК Интерфакс.

Среди ликвидированных предприятий больше всего из строительной сферы. За несколько месяцев в регионе закрылись 55 компаний, которые занимались строительством жилых и нежилых зданий, ремонтом автомобильных дорог и магистралей.

Например, 25 февраля закрылось ООО «Аврора», 14 марта с рынка ушли компании «Миан» и «Вира», 5 марта ликвидирована фирма «Союзстрой», 1 апреля закрылась «Дельта-НСК».

Ликвидация фирм коснулась и сферы сельского хозяйства. Закрылись 30 торгово-оптовых точек, которые продавали лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудование. Также ликвидировано три предприятия, торгующие молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. Производители, выращивающие зерновые, зернобобовые культуры и семена масличных культур тоже приостановили свою деятельность. Пострадали и торговцы зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных – закрыты несколько магазинов по Новосибирской области, среди которых «Сыроторг», занимавшийся оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами; «Техстрой» – оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

«Эдельвейс» – выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур; «Сибопт» – оптовая торговля яйцами.

Кроме того, ликвидированы четыре оптовых предприятия, продававших фармацевтическую продукцию, например сеть «Виват» с 5 марта. В этот же день ликвидировано ООО «Тактик-фарм», производившее лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях.

Ликвидации не обошли стороной и ресторанный бизнес. С февраля ликвидировано 10 компаний, которые, в том числе, предоставляли услуги по доставке продуктов питания. Среди них: «Енисей», «Конквест сафари», «Наоби-Н».

Ликвидируются и туристические фирмы. Всего за последний месяц ликвидировано около 9 компаний. Из них: «Вектор СП», «Жираф-тур», «Сибирь», «Скайавиа», «Эгида М», «Терра-7» и другие.

Также в Новосибирске сократилось число компаний по предоставлению услуг по перевозкам. Всего – 26. Свою деятельность завершили «Аттис», «Вико-транс», «Генезис», «ЖД линии», «Компас» и другие.

С конца февраля закрылись 19 рекламных компаний. Среди них как крупные, так и средние предприятия. К примеру, рекламные агентства «Гис-медиа», «Промо лайф», «Ресурссиб», «Психология продвижения» и агентство «Река».

Кроме того, в Новосибирске закрылись более 40 магазинов одежды зарубежных брендов: Zara, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear и Bershka, Аdidas, Adidas Kids, Puma и Reebok и другие. После этого компании, ушедшие из России, предлагалось национализировать. В список, направленный в правительство и Генпрокуратуру, внесли McDonald’s, IKEA, Volkswagen, Apple, H&M, Shell, Porsche, Microsoft, Toyota и другие — всего их 59.