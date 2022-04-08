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Как локальным производителям одежды зайти в торговые центры?

  • 08/04/2022, 17:14
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интервью
Надежда Исхакова, международный fashion-эксперт, основатель «Высшей школы стилистики» в Новосибирске, член президиума и руководитель комиссии по развитию индустрии моды в НОО «ОПОРА РОССИИ», считает, что сегодня это вполне возможно. Торговые центры заинтересованы в новых арендаторах, органы власти — в сохранении рабочих мест, а покупатели — в качественном товаре.

— Надежда, ваша комиссия в реготделении «ОПОРА РОССИИ» разработала проект по поддержке региональных производителей одежды. На этой неделе вы обсуждали его с представителями правительства региона и торговых центров Новосибирской области. Есть ли интерес к проекту со стороны органов власти и ТЦ?

— В совещании принимали участие представители новосибирских ТРК, Российского совета торговых центров, а также управляющих компаний ТЦ из других регионов Сибири. Уже по итогу первого мероприятия можно сказать, что есть запрос от нескольких ТЦ на формирование мультибрендовых пространств российских производителей, а также локальных брендов. Есть запрос от представителей томского торгового центра, дистрибьюторов, которые могли бы стать представителями российских и новосибирских торговых марок. То есть наше предложение ТЦ восприняли достаточно хорошо.

— Почему у вас возникла идея разработки этого проекта?

— Во-первых, из-за ухода западных компаний сейчас в стране идет вектор на импортозамещение, в том числе в сегменте легкой промышленности. На наш взгляд, логично замещать импортные бренды на российские, а еще лучше — на локальные, у которых не будет проблем с логистикой и поставками. Если цех находится в том же регионе, где продается продукция, то компания может со 100% вероятность рассчитать логистику и предусмотреть все нюансы поставок.

Во-вторых, мы изучили опыт реализации подобных проектов в других регионах: открытое пространство Trade Island в ТЦ «Авиапарк» в Москве, пространство ТЦ «Большой» в Екатеринбурге. Мы оценили их эффективность и решили, что с потенциалом новосибирского рынка нам сам бог велел создавать такие же мультибрендовые пространства.

— Оценивали ли вы количество новосибирских компаний, которые могут зайти на эти мультибрендовые площадки? Удастся ли их наполнить?

— Мы поняли, что власть и представители торговых центров готовы нас поддержать, поэтому сейчас началась работа по сбору заявок от местных производителей одежды, которые готовы зайти в ТЦ. Обращаюсь к предпринимателям: если у вас есть такое желание, ждем ваши заявки на почту: opora.fashion@yandex.ru.

На первом этапе планируем отобрать 5-10 компаний, чтобы протестировать пилотный проект. Посмотреть, по какому принципу нужно формировать мультибрендовый молл, специфику его работы, выстроить логистику, систему найма сотрудников и т. д. Думаю, что на это у нас уйдет около месяца, то есть в конце апреля-начале мая мы приступим к организации запуска проекта. С точкой запуска определимся позднее.

Не исключаю, что будет какая-то спецификация — в зависимости от поступивших от производителей заявок. Например, единый пул брендов по детской, домашней, спортивной, молодежной, деловой одежде. Исходя из количества и структуры заявок будем формировать структуру участников мультибрендового пространства. Также посмотрим, кому предпочтение отдадут торговые центры.

— Смогут ли зайти в эти пространства крупные производители? Например, фабрики «Синар», «Приз» и т. д.?

— Многое зависит от стратегии самих компаний, будет ли им интересен такой формат. Дело в том, что у крупных фабрик уже есть свои магазины, чаще всего в формате стрит-ритейла либо отдельные магазины в тех же торговых центрах.

— А если в пул захотят попасть производители из других регионов Сибири, России?

— Пока мы сфокусированы на новосибирских производителях, но не исключаю, что после обкатки пилотного проекта расширимся на все регионы Сибирского округа. Думаю, что наш опыт можно будет тиражировать и на их территории, а наши производители, окрепнув и наработав репутацию, смогут выходить на новых покупателей в других регионах округа, а потом и России.

— Есть ли уже понимание, по какой цене будет продаваться продукция новосибирских производителей в ТЦ? Она будет дешевле западных брендов?

— Мы говорим про импортозамещение, а не про снижение стоимости. Наша задача — найти замену ушедшим иностранным брендам на что-то такого же формата. Это значит, что продукция должна быть качественной, то есть она не может стоить дешевле.

Хочу напомнить, что за счет трансконтинентального принципа работы и огромных объемов иностранные бренды могли предлагать продукцию по достаточно низким ценам. У местных производителей себестоимость товара выше, даже несмотря на гораздо меньшие затраты на логистику. Просто потому, что у них другая модель бизнеса. Они не могут соревноваться с глобальными брендами, поэтому раньше и не могли попасть в торговые центры. Формат мультибренда позволит зайти на площадку компаниями даже с небольшим корнером. Производитель может представить в молле всего одну капсулу, но будет отшивать ее качественно, регулярными партиями, чтобы обеспечить магазин ритмичными поставками. В этом будет основное отличие нашей площадки.

— А смогут ли местные производители выполнить заказы в нынешней ситуации, когда нет понимания, что будет с поставками ткани, фурнитуры и т. д.?

— Наша задача сейчас как раз и заключается в фильтрации заявок, которые мы будем рассматривать. Мы сразу обсуждаем с производителями, как они планируют минимизировать такие риски, где закупают ткань, фурнитуру, насколько эти источники постоянны.

— Есть ли уже понимание, какую господдержку по аренде предпринимателям может оказать бюджет?

— Мы очень рассчитываем на поддержку. Какой она будет — не в моей компетенции ответить.

— Вы также сказали, что планируете в рамках проекта решать вопрос с сотрудниками мультибрендового пространства… Каким образом?

— Мы предложили включить в программу возможность приоритетного права трудоустройства на должности продавцов-консультантов и управляющих магазинами региональных производителей для сотрудников магазинов, прекративших деятельность в России. Мы также готовы оказать содействие и помощь в отборе кандидатов среди региональных производителей для соблюдения требований ТЦ к оформлению и наполнению торговых площадей.

— Маркетинговую поддержку участникам мультибрендовой площадки также планируете оказывать? 

— На начальной стадии пока нет. Но в перспективе не исключаем такую работу. Когда нам будет понятен пул участников, их спецификация, то мы сможем заниматься и маркетингом, и рекламой, и продвижением этих компаний и всего проекта в целом.

— На ваш взгляд, не помешает ли реализации этого проекта возможный выход на российский рынок турецких, китайских и т. д. брендов? Компании из этих стран уже заявили о такой возможности.

— Не думаю. Дело в том, что количество и объем продукции тех брендов, которые уходят с российского рынка, гораздо больше, чем тех, кто пока только заявил о своем возможном приходе в Россию. Кроме того, в данной ситуации отечественные бренды вполне смогут конкурировать на равных с китайскими и турецкими брендами — и у тех, и у других пока низкая узнаваемость. Главное, чтобы качество было достойное, а остальное — вопрос рекламы, маркетинга и продвижения бренда.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирская область Новосибирск

Теги : торговля санкции производство господдержка бизнес


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