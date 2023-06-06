Дилеры предупредили о предстоящем резком скачке цен на авто: когда и насколько

Дилеры сообщили о планах снова поднять цены на автомобили, передает «Российская газета». Уже к предстоящей осени запасы, которые ввозились по выгодному курсу, подойдут к концу. Стоимость свежих партий ожидается выше примерно на 15-20%.

Известно, что речь идет о машинах, которые ввозятся в страну по параллельному импорту. Объясняется это увеличением затрат на доставку машин, в том числе из-за возникающих проблем с логистикой.

При этом отмечается, что доставляемые по официальным каналам китайские авто подорожают, но не настолько ощутимо, так как китайский автопром пытается компенсировать валютные и логистические издержки, хотя бы частично.

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль спрогнозировал скачок цен на 30% до конца текущего года. Причина, по его мнению, в курсе валют и увеличении расходов на растаможку автомобилей.

По словам гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, в настоящее время перманентно усложняется процесс оплаты автомобилей между российскими юрлицами и европейскими поставщиками машин, дорожают логистические услуги. Все это может привести к росту стоимости новых машин, уже к концу года, и сокращению объемов параллельного импорта — до ограниченного количества премиальных моделей, привезенных по заказу клиента.

Ранее редакция сообщала, что «ГАЗ» может возродить выпуск автомобилей «Волга» к лету 2024 года.