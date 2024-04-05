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Транспортные потоки и схемы движения просчитают для нового микрорайона в Новосибирске

  • 05/04/2024, 16:44
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Транспортные потоки и схемы движения просчитают для нового микрорайона в Новосибирске
Новый микрорайон в устье реки Иня появится к 2035 году.

В Новосибирске начинаются работы по формированию транспортного каркаса по проекту комплексного развития территории (КРТ) по Бердскому шоссе (устье реки Иня), примыкание к Бердскому шоссе (левый берег реки Иня) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска.

Стало известно, что АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области (ООО «АРЖС НСО») заключило договор с проектным бюро, которое проанализирует и смоделирует транспортные потоки на данной территории. Однако, наименование компании и стоимость работ в агентстве не раскрывают. Известно, что начальная стоимость контракта составляла 1,1 млн рублей.

— На первом этапе проектное бюро проведёт анализ проектных решений для осуществления моделирования транспортных и пассажиропотоков, а на втором этапе выполнит работы по моделированию транспортных и пассажиропотоков территорий, — уточнил генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян,

Проект застройки устья реки Иня планируют развивать без бюджетных средств

Проект застройки устья реки Иня планируют развивать без бюджетных средств

Он добавил, что моделирование транспортных и пассажирских потоков позволит изучить дорожную ситуацию, и на основании этого исследования получить аналитический отчет по разработке математической, прогнозной модели в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области.

— Это даст нам возможность просчитать обеспеченность и перспективность, а также интенсивность транспортных и пассажирских потоков с учетом развития улично-дорожной сети исследуемой территории и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, — отметил он.

Напомним, постановление о комплексном развитии незастроенной территории по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска Новосибирской области № 299-п подписано в июле 2023 года. Помимо жилья, здесь будет построены две школы, три детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс и культурно-досуговый центр, дорожно-транспортная система. Предельный срок реализации решения о КРТ — 2035 год. Площадь застройки первых двух этапов – 1 млн 300 тыс. кв. м. жилья.

Ранее заместитель губернатора Роман Теленчиков говорил о том, что проект по комплексному освоению территории по Бердскому шоссе в устье реки Иня будет самоокупаемым.

—  Ее потенциал 78 гектаров земли на первом этапе и порядка 80-85 га на втором этапе. Это площадка реки Иня. Мы посчитали экономическую составляющую, и можем сказать, что данная территория будет реализована без использования бюджетных средств на 100%, — отмечал он на круглом столе «Практика комплексного развития территорий», прошедшем в рамках Сибирской строительной недели.

По его словам, градостроительный потенциал жилья на данной территории составляет 600 тысяч кв метров. На территории запланированы работы по берегоукреплению на сумму более 2 млрд рублей, а также строительство переезда через реку Иня.

В 2023 году в Новосибирской области уже стартовали два масштабных проекта КРТ: жилмассив «Клюквенный» — на первом планируется формирование 6 кварталов общей площадью 41 га с расчетным количеством возводимого жилья 541 тысяча кв м. и «Смарт Сити»  — на первом этапе планируется освоить участок площадью 1386776,2 кв. м.

Ранее редакция сообщала, что почти 800 частных домов расположены на площадках, попавших под застройку, в Новосибирске.

Фото: Infopro54, автор- Ростислав Нетисов

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Рубрики : Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспортный каркас КРТ


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