Транспортные потоки и схемы движения просчитают для нового микрорайона в Новосибирске

В Новосибирске начинаются работы по формированию транспортного каркаса по проекту комплексного развития территории (КРТ) по Бердскому шоссе (устье реки Иня), примыкание к Бердскому шоссе (левый берег реки Иня) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска.

Стало известно, что АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области (ООО «АРЖС НСО») заключило договор с проектным бюро, которое проанализирует и смоделирует транспортные потоки на данной территории. Однако, наименование компании и стоимость работ в агентстве не раскрывают. Известно, что начальная стоимость контракта составляла 1,1 млн рублей.

— На первом этапе проектное бюро проведёт анализ проектных решений для осуществления моделирования транспортных и пассажиропотоков, а на втором этапе выполнит работы по моделированию транспортных и пассажиропотоков территорий, — уточнил генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян,

— Это даст нам возможность просчитать обеспеченность и перспективность, а также интенсивность транспортных и пассажирских потоков с учетом развития улично-дорожной сети исследуемой территории и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, — отметил он.

Он добавил, что моделирование транспортных и пассажирских потоков позволит изучить дорожную ситуацию, и на основании этого исследования получить аналитический отчет по разработке математической, прогнозной модели в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области.

Напомним, постановление о комплексном развитии незастроенной территории по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска Новосибирской области № 299-п подписано в июле 2023 года. Помимо жилья, здесь будет построены две школы, три детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс и культурно-досуговый центр, дорожно-транспортная система. Предельный срок реализации решения о КРТ — 2035 год. Площадь застройки первых двух этапов – 1 млн 300 тыс. кв. м. жилья.

Ранее заместитель губернатора Роман Теленчиков говорил о том, что проект по комплексному освоению территории по Бердскому шоссе в устье реки Иня будет самоокупаемым.

— Ее потенциал 78 гектаров земли на первом этапе и порядка 80-85 га на втором этапе. Это площадка реки Иня. Мы посчитали экономическую составляющую, и можем сказать, что данная территория будет реализована без использования бюджетных средств на 100%, — отмечал он на круглом столе «Практика комплексного развития территорий», прошедшем в рамках Сибирской строительной недели.

По его словам, градостроительный потенциал жилья на данной территории составляет 600 тысяч кв метров. На территории запланированы работы по берегоукреплению на сумму более 2 млрд рублей, а также строительство переезда через реку Иня.

В 2023 году в Новосибирской области уже стартовали два масштабных проекта КРТ: жилмассив «Клюквенный» — на первом планируется формирование 6 кварталов общей площадью 41 га с расчетным количеством возводимого жилья 541 тысяча кв м. и «Смарт Сити» — на первом этапе планируется освоить участок площадью 1386776,2 кв. м.

Ранее редакция сообщала, что почти 800 частных домов расположены на площадках, попавших под застройку, в Новосибирске.