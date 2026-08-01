Полисы ОСАГО подорожают для 70% водителей в Новосибирской области

В системе ОСАГО произойдут изменения после вступления в силу указания Банка России о новом порядке формирования справочников средней стоимости запчастей. По оценкам Российского Союза Автостраховщиков (РСА), средний размер выплат может увеличиться еще на 8–10%, что окажется выгодным для автовладельцев, получающих возмещение.

По данным РСА, за первое полугодие 2026 года средняя выплата уже выросла на 9,7% — со 111,8 до 122,7 тысячи рублей. Одновременно с этим средняя стоимость годового полиса поднялась на 5%, достигнув 7 633 рублей, хотя этот показатель все еще ниже уровня трехлетней давности.

Как отметил президент РСА Евгений Уфимцев, страховые компании начали постепенно увеличивать стоимость полисов, чтобы компенсировать возросший уровень выплат. Они заранее учли новые правила в своей работе, чтобы собранных премий хватало на покрытие расходов.

Эксперты прогнозируют плавное подорожание ОСАГО — в среднем не более 10%. При этом рост цены не будет привязан к марке автомобиля, поскольку страхуется ответственность, а не само транспортное средство.

— На часть моделей автомобилей процент увеличения стоимости запчастей будет выше, но заранее неизвестно, какая машина окажется потерпевшей, поэтому тариф не зависит от марки, — пояснил Роман Лободин из «АльфаСтрахование».

Текущая ситуация на рынке показывает, что около 30% автомобилистов уже платят максимальную цену страховой премии, установленную Банком России. Для этих водителей повышение тарифов не будет иметь значения, а остальные 70% автовладельцев могут столкнуться с увеличением стоимости полиса в среднем на 14%. Такой прогноз дал Юрий Стрекалов из «Росгосстраха».

Эксперты отрасли уверены, что спрос на ОСАГО существенно не изменится, поскольку полис остается обязательным. Более того, рост выплат способен повысить доверие водителей к системе страхования. Эту точку зрения подтвердила Евгения Соколова из ГК «Автополе», отметив, что высокие компенсации делают продукт более привлекательным в глазах автовладельцев.

Ранее редакция сообщала о том, что за три года средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области выросла на 46%.