Новосибирцам разъяснили суть новой схемы аферистов с «заменой счёта»

В Новосибирске активизировались аферисты с новой схемой обмана — они убеждают людей в необходимости срочной «замены счёта» в Центральном банке России. Злоумышленники действуют профессионально, используя видеоинструкции и психологическое давление.

Сценарий обмана строится по чёткому плану: жертве звонят якобы из «финансовой разведки» или правоохранительных органов. Под предлогом утечки персональных данных с прошлого места работы мошенники запугивают человека возможной уголовной ответственностью за финансирование незаконной деятельности.

Суть схемы — требование срочно «заменить счёт» в Центробанке. Аферисты убеждают жертву снять все сбережения через банкомат и внести их через другой банкомат по реквизитам, которые продиктуют злоумышленники. Мошенники обещают, что деньги сразу вернутся на счёт, однако на самом деле они уходят на счета преступников.

— Никаких «специальных» или «безопасных» счетов, на которые нужно переводить деньги для их сохранности, не существует. Мы никогда не звоним гражданам и не просим их совершать какие-либо операции по счетам, снимать деньги или переводить их на сторонние реквизиты. Если вам звонят и говорят об этом — знайте: это мошенники. Кладите трубку, — прокомментировал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев.

Стоит отметить, что региональное ГУ МВД неоднократно напоминало новосибирцам, что нельзя передавать незнакомцам свои персональные данные, пароли и коды из СМС. При подозрительных звонках или сообщениях следует немедленно прекращать общение. Сотрудники банков и госорганов никогда не просят переводить деньги на сторонние счета или вносить их через банкоматы по чужим реквизитам.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники взламывают таксистов через приложения-агрегаторы.