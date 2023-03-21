Минсельхоз: для роста цен на рис в текущем сезоне оснований нет

— Качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских предприятий переработки. За прошлый год производство рисовой крупы в России выросло на 2,6%, — цитирует ведомство «Интерфакс».

Ранее издание «Ъ» сообщило о том, что рисовая крупа в стране может подорожать на 8-30% из-за низкого качества риса-сырца. Дело в том, что большой процент выбраковки риса ведет к увеличению стоимости крупы.

Отмечалось, что некоторые торговые сети получили уведомления от производителей о повышении цен из-за проблем с урожаем.

По данным Минсельхоза, анализ и оценка объема потребительских свойств риса показали, что из обследованных 867,1 тыс. тонн 96,11% соответствует 1-3 классам, не соответствует ГОСТу только 3,89%.

В ведомстве добавили, что цены на сырье на сегодняшний день стабильны, как и розничные цены на крупу в торговых сетях (снижение 1,9% с начала года, по данным Росстата на 13 марта). А также напомнили, что до конца первого полугодия текущего года в стране действует запрет на экспорт риса и рисовой крупы, «что гарантирует обеспечение внутреннего рынка этими видами продукции».

— Причины для роста цен в текущем сезоне отсутствуют, — подчеркивается в сообщении Минсельхоза РФ.

Ранее редакция сообщала, что в России создадут специальный банк для торговли сельхозпродукцией.