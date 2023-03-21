В Новосибирске объявлен конкурс по отбору застройщиков для микрорайона «Клюквенный»

На официальном сайте торгов Российской Федерации стартовал конкурс на право заключения договоров субаренды по пяти земельным участкам в микрорайоне «Клюквенный» в Калининском районе Новосибирска. Проект реализуется под руководством «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области».

Предполагается строительство более 1 млн кв. м жилья в комплексе с социальной инфраструктурой. В рамках первого этапа реализации проекта предусмотрено строительство жилых помещений площадью 541 тыс. м. кв, а также возведение социальных объектов: двух детских садов, школы и поликлиники со станцией скорой медицинской помощи, говорится в сообщении пиар-службы агентства.

Договоры с ресурсоснабжающими организациями уже заключены. К четвертому кварталу 2024 года планируется обеспечить площадки водой, электричеством, теплом, внутриквартальными дорогами. Также осуществляется проектирование дороги, которая соединит микрорайон с Новосибирском — продление улицы Богдана Хмельницкого.

По словам генерального директора АО «АРЖС НСО» Ашота Рафаеляна, одним из главных условий для участия в конкурсе будет являться опыт строительных организаций.

— Есть основные требования к критериям оценки заявок. Это, в первую очередь, срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства «проблемных объектов». А также размер платы за право заключения договора субаренды и срок внесения платы за право заключения договора субаренды, — отметил Ашот Рафаелян.

По его словам, потенциальные участники конкурса уже проявили высокий интерес к выставленным на торги земельным участкам.

Напомним, на территории Калининского района до 2033 года предполагается реализовать масштабный проект жилмассива «Клюквенный». Земельный участок для его строительства был передан из федеральной в областную собственность. На территории общей площадью 207 га построят новостройки трех уровней этажности, пять школ, три детских сада, поликлинику с подстанцией скорой помощи, спортивные, торговые центры, парки отдыха и зеленые зоны.

В начале марта новосибирцы представили жилмассив «Клюквенный» Москве на Российской строительной неделе.

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