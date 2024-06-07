Наказали водителя, сбившего лося на трассе в Новосибирской областе

Рассмотрено дело Алексея Понкратова по чьей вине погиб лось в Новосибирской области. Иск был подан Минприроды региона.
В январе прошлого года на дороге Болотное-Мануйлово произошло ДТП в котором водитель сбил лося.
– Лось в результате наезда погиб, – сообщили в Болотнинском районном суде Новосибирской области.
Из-за этого окружающая среда, по данным Минприроды, потерпела ущерб в 80 тысяч рублей.
Суд удовлетворил иск Минприроды. И с Понкратова было взыскано 80 тысяч рублей, а также госпошлина.
Ранее редакция сообщала о том, что за аппетитом лосей следят инспекторы-пенсионеры в Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор — Racool_studio
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