Наказали водителя, сбившего лося на трассе в Новосибирской областе

Рассмотрено дело Алексея Понкратова по чьей вине погиб лось в Новосибирской области. Иск был подан Минприроды региона.

В январе прошлого года на дороге Болотное-Мануйлово произошло ДТП в котором водитель сбил лося.

– Лось в результате наезда погиб, – сообщили в Болотнинском районном суде Новосибирской области.

Из-за этого окружающая среда, по данным Минприроды, потерпела ущерб в 80 тысяч рублей.

Суд удовлетворил иск Минприроды. И с Понкратова было взыскано 80 тысяч рублей, а также госпошлина.

Ранее редакция сообщала о том, что за аппетитом лосей следят инспекторы-пенсионеры в Новосибирской области.