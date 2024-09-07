Цена квадратного метра в новостройках Новосибирска продолжает расти

В августе 2024 года цена квадратного метра в новостройках Новосибирска выросла со 149,3 тысяч рублей до 153,6 тысяч рублей (рост 2,9 %). Об этом сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир», проанализировав данные по 70 крупных городах России. В среднем цена квадрата в России выросла на 0,6% (до 136,7 тысяч рублей).

Квадратный метр новостроек в августе подорожал в 45 городах, подешевел в 25. Наибольший прирост показали Чита (+9,5%), Оренбург (+6,3%), Курск (+6,1%) и Новокузнецк (+5,8%). Среди городов с падением цены за «квадрат» — Нижний Тагил (–9,9%), Махачкала (–9,6%), Череповец (–9,3%) и Красноярск (–1,7%).

Что касается стоимости квартиры в Новосибирске, то она в августе практически не изменилась. За месяц рост составил 0,2%, и теперь она составляет 7,6 млн рублей. В среднем по всем городам рост составил 0,4% — до 7,2 млн рублей.

— Как видим, после двух месяцев без льготной ипотеки стоимость новостроек не рухнула, застройщики сохраняют оптимизм и держат цены. Отчасти их положительная динамика объясняется вымыванием самого дешевого предложения, — говорит генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Он добавил, что в целом по России отмечается замедление продаж. Эксперт подчеркнул, что количество предложений в целом по России увеличилось на 29%.

Независимый аналитик новостроек Новосибирска Сергей Николаев считает, что рынок начинает приспосабливаться к новым условиям, увеличивается доля рассрочек, прокачиваются варианты уменьшения первоначального взноса, ставятся на паузу новые проекты.

— Объем продаж (в Новосибирской области — Ред) по результатам августа к июлю вырос (точный прогноз будет через неделю), но уже можно точно сказать, что к августу 2023 года падение будет больше, чем в 2 раза, — констатирует он.

Эксперт подчеркивает, что в нашем регионе более 70% населения могут купить квартиру только по ипотеке и 95,83% всех новостроек Новосибирской области продаются по счетам эскроу.

Ранее редакция сообщала, что эксперты отмечают стагнацию цен на вторичном рынке недвижимости Новосибирска. Медианная полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры составляет 5,4 млн рублей.