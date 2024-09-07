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Прокуратура заставила УК отремонтировать рухнувшие подъезды высотки в Новосибирске

  • 07/09/2024, 17:30
Автор: Ольга Кирсанова
Прокуратура заставила УК отремонтировать рухнувшие подъезды высотки в Новосибирске
Главу управляющей компании оштрафовали за бездействие.

В Новосибирске после жалоб жителей многоквартирника на улице Кошурникова, 10 прокуратура заставила управляющую компанию сделать ремонт подъездов многоквартирного дома.

Выяснилось, что ООО УК «Дзержинец», несмотря на сильные разрушения входных групп крылец подъездов дома, не принимает меры к их ремонту.

— Руководителю управляющей компании внесено представление, по результатам рассмотрения которого проведены ремонтные работы, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Кроме того, должностное лицо, допустившее бездействие, оштрафовано на 25 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области прокуратура подала в суд на мэрию, которая оставила семьи пенсионеров в аварийном жилье. После вмешательства надзорного ведомства людям без очереди должны дать квартиры.

Источник фото: пресс-служба прокуратуры НСО

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : управляющая компания прокуратура жалобы новосибирцев


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