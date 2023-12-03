Цена на проезд в маршрутках увеличится до 150 рублей в Новосибирске

На пяти новосибирских маршрутах вырастет стоимость проезда в декабре этого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Цены изменятся на маршрутах №130, №326, №328, №331, №332. Тариф на проезд будет варьироваться от 85 до 150 рублей, стоимость будет зависеть от маршрута. Самым дорогим будет проезд из Новосибирска в Колывань и обратно по маршрутам №326 и №328.

Также в министерстве уточнили, что тарифы по нерегулируемым маршрутам устанавливает перевозчик.

Напомним, что проезд на маршрутках станет дороже в Новосибирске. В объявлении, которое заметили пассажиры на минувшей неделе, сообщается, что перевозчики планируют поднять цену до 50 рублей.

Ранее редакция сообщала том, что цена проезда на общественном транспорте не превысит 35 рублей в Новосибирске.