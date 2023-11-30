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Цена проезда на общественном транспорте не превысит 35 рублей в Новосибирске

  • 30/11/2023, 14:10
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Цена проезда на общественный транспорт не превысит 35 рублей в Новосибирске
В мэрии города пока не принято решение о размере индексации тарифа на наземном транспорте.

В мэрии Новосибирска еще обсуждается размер индексации оплаты проезда в общественном наземном транспорте. Решение пока не принято. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил на пресс-конференции.

— Решение о повышении стоимости проезда на метро до 35 рублей принято. Наше повышение будет исходя из инфляционных ожиданий, но не превысит тариф в 35 рублей, — добавил Локоть.

Напомним, сегодня стало известно, что с 23 декабря 2023 года стоимость проезда на метро в Новосибирске вырастет сразу на 5 рублей  — это рекорд индексации за время существования метрополитена в городе. Впрочем, МУП «Метрополитен» предлагал поднять тариф сразу до 38 рублей.

В прошлом году проезд в метро подорожал на 3 рублей. При этом в декабре 2022 года стоимость проезда в общественном транспорте выросла на 2-3 рубля. На 2 рубля подорожали поездки на трамваях и троллейбусах, на 3 — в автобусах, как муниципальных, так и коммерческих.

Ранее редакция сообщала о повышении тарифов ЖКХ в 2024 году. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : тариф на общественный транспорт Анатолий Локоть


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