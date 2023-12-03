Торговые и бизнес-центры ждет волна реконструкций в Новосибирске

Руководитель архитектурной компании KANURA Артур Лотарев не исключил, что скоро в Новосибирске пойдет волна реконструкций административных, офисных зданий и торговых центров, построенных 10-15 лет назад. По его словам, технологии поменялись, многие БЦ и ТЦ уже морально устарели, а бизнес, чтобы оставаться эффективным, должен проводить реконструкцию каждые 10-15 лет. Об этом Лотарев рассказал в интервью «Новосибирским новостям».

— Например, БЦ могут вернуться уже в виде многофункциональных комплексов. Это основной современный тренд, когда комплекс объединяет в себе сразу несколько функций: жильё, офисы, торговлю, сервисные услуги, апартаменты, что-то ещё. Должно быть не меньше пяти функций, чтобы это работало и днём, и ночью. Наличие социальной составляющей в доме интересно для самих жителей, — говорит Лотарев.

Кроме того, он предложил необычный концепт для замороженного объекта ТРЦ «Европейский» на Танковой. Архитектор заявили, что вместо торгового центра, который никому не нужен, можно сделать шикарный, лучший в мире «Дворец пионеров»: культурно-образовательный кластер с множеством функций, со спортивными залами и обучающими центрами. Под стеклянным куполом, который по размерам больше купола оперного театра, например, можно проводить турниры по шахматам.

Напомним, о необходимости смены бизнес-модели торговых центров новосибирские эксперты говорили еще весной 2022 года. После массового исхода из России якорей — международных брендов, а также арендного шантажа партнеров во время пандемии. Региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит» Евгений Бурденюк в декабре 2022 года в интервью Infopro54 констатировал , что внятных концепций смены формата у новосибирских владельцев ТЦ так и не появилось. По его словам, операторы в основном, занимались «шахматными перестановками».

Между тем, только за последний год в Новосибирске сменили собственников ТЦ «МЕГА», ТЦ «Сибирский молл». Торговый центр ТВК «Калейдоскоп» (входит в состав ООО «Левобережное») проводит глобальную перезагрузку и полностью обновляет пул арендаторов. Владельцы некоторых ТЦ готовы их даже сносить. При этом в городе готовятся к вводу и новые объекты, которые могут создать конкуренцию ТЦ и БЦ, сменившим бизнес-модели. Например, цех оборонного в центре города собственник планирует превратить в многофункциональный центр.

В Москве реконцепция торговых центров уже активно идет. В некоторых из них размещаются апартаменты, коливинги, лофты, dark store и коворкинги.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в Новосибирске сохраняется жесткий дефицит качественной коммерческой недвижимости.