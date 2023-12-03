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Компьютерный мастер угрозами забрал 31 тысячу рублей в Новосибирске

  • 03/12/2023, 14:33
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Компьютерный мастер угрозами забрал 31 тысячу рублей в Новосибирске
По словам потерпевшей, мастер угрожал ей и ее ребенку.

Жительница Заельцовского района Новосибирска рассказала об угрозах мастера по ремонту компьютера.  Историей она поделилась в паблике АСТ-54.

Женщина решила позвонить мастеру по ремонту техники, так как ее ноутбук стал зависать. В этот момент она обнаружила в почтовом ящики подходящее объявление.

― Мастер обещал приехать через час, но появился ближе к вечеру, когда на улице темнело, ― поделилась Ирина.

Затем выслушав проблемы, с которыми столкнулась женщина, мастер озвучил стоимость ремонта. 800 рублей чистка, 1500 рублей переустановка системы.

Цена оказалась сперва не такой большой и Ирина уехала на три часа из дома. А в это время мастер продолжил трудится над устроением неполадок. За его действиями наблюдали мать женщины и дочь.

― Мастер мило общался с моей мамой, она его поила кофе, рассказывала про нашу жизнь. Внезапно в процессе полетел жёсткий диск, мастер предложил забрать к себе ноут, но получил отказ, ―  говорит женщина.

Тогда его помощник привез жёсткий диск. Когда женщина вернулась вечером домой, она увидела чек мастер на сумму 31 тысячу 110 рублей.

Тогда женщина закономерно начала возмущаться, так как на эту сумму можно купить новый ноутбук.

― На что мне последовали косвенные угрозы жизни мне и моему ребёнку! Мастер сказал, якобы он больной, а на столе у меня нож лежит, якобы не пугайте меня и своего ребёнка. В состоянии аффекта и шока мне пришлось заплатить мастеру, ― высказалась Ирина.

Отойдя от шока Ирина написала заявление. По словам Ирины, участковый перезвонил им и сказал, что нужно обращаться в суд.

― Отвергнутые нашим участковым и опечаленные его бездействием, мы направились в прокуратуру, где для нас нашли время, пообещали разобраться. Очень хочется верить, что разберутся, ― подвела итог женщина.

Ранее редакции сообщала о том, что  сапер из Новосибирска откровенно рассказал о своей службе в ОМОНе.

Фото: Freepik — freepik

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт технике прокуратура полиция Компьютерный мастер


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