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Зима вернется в Новосибирск уже в предстоящие выходные

  • 07/03/2025, 15:00
Зима вернется в Новосибирск уже в предстоящие выходные
Температура воздуха начнет понижаться в ночь на 8 марта

В праздничную дату, 8 марта, в Новосибирской области синоптики прогнозируют резкое похолодание. По данным Западно-Сибирского УГМС, уже в ночь на субботу столбики термометров местами опустятся до -18 градусов. В городской черте ночью ожидается понижение температуры до -10 градусов. Днем потеплеет незначительно – до — 8 градусов. При этом, новосибирцам обещают снег и метели.

В воскресенье, 9 марта, погода сильно не изменится. Ночью столбик термометра продержится на отметке -11 градусов, а днем потеплеет до – 6 градусов.

Двузначные минусовые ночные температуры продержаться в Новосибирске всю следующую рабочую неделю. Теплеть начнет только к выходным.

Независимо от погоды, 8 марта все светское население страны ежегодно отмечают Международный женский день, а православные россияне чтят память блаженной Матроны Московской, известной в народе провидицы и целительницы. В этот день сотни людей устремляются к храмам блаженной, чтобы прикоснуться к святыням и помолиться ее образам. С 1998 года мощи Матроны Московской хранятся в Покровском монастыре в Москве. С момента обретения мощей и утвердили праздничную дату 8 марта.

9 марта наступит первое воскресенье Великого поста, так называемая Первая Седмица. Это означает, что первая, самая строгая, неделя поста уже позади. История же праздника начинается в VIII–IX веках. В то время в Византии запрещали почитать иконы, но в 843 году императрица Феодора разрешила христианам обращаться к ликам икон, утвердив этот день как символ торжества истинной веры. В память об этом дне в храмах проходят торжественные богослужения, во время которых верующие поклоняются иконам и читают молитвы за укрепление веры.

Ранее редакция сообщала о том, что метеоролог Кичанова рассказала о предварительном прогнозе на март в Новосибирске. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : прогноз погоды в Новосибирске


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