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Спрос на съедобные букеты в Новосибирске вырос на 35% за год

  • 07/03/2025, 09:20

Спрос на съедобные букеты в Новосибирске вырос на 35% за год
Новосибирцы также стали чаще дарить прекрасным дамам композиции из клубники

Еще в начале февраля новосибирцы стали чаще приобретать букеты. Ближе к середине месяца спрос на цветы вырос на 46% по сравнению с прошлым годом. 7 марта прогнозируется рост этого показателя на 61 %, а 8 марта — на 92% по сравнению с прошлым годом. Такой прогноз сделали аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow в ответ на запрос Infopro54.

—  Средний чек на букеты в первые числа марта составил 3815 рублей, это на 9% больше, чем в прошлом году. В ближайшее время аналитики ожидают повышения цен на букеты примерно на 10–15%. Это изменение связано с увеличением цены закупки в период повышенного спроса. Обычно после праздников цена возвращается к базовым значениям. Так, по прошествии Дня святого Валентина стоимость вернулась к прежним показателям в течение трех дней, — уточнили аналитики.

При выборе цветов горожане чаще всего предпочитают монобукеты и авторские композиции. Первые в начале марта обойдутся в 3737 рублей (+6% год к году), а вторые — 3856 рублей (соответствуют уровню прошлого года). Самыми популярными остаются тюльпаны, французские розы, хризантемы и гипсофилы.

Одновременно увеличивается количество заказов съедобных букетов и кондитерских изделий. Спрос на композиции из клубники вырос на 28%, а на бенто-торты — на 35%. Так, первые обойдутся жителям Новосибирска в 3126 рублей (+25%), а вторые — в 1640 рублей (+17%).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы планирует потратить на букеты к 8 марта в среднем 4 тысячи рублей. 

Фото freepik, автор: kamranaydinov

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : цветы к 8 Марта


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