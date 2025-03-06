Цена на хлеб в Новосибирске вырастет уже в марте

Крупные производители хлебобулочных изделий сообщили об увеличении цен на продукцию в марте 2025 года. По прогнозам он может составить около 15%. Информацию об этом подтвердил Infopro54 председатель Союза хлебопеков Сибири, гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков.

— Тренды у всех производителей, в том числе хлеба, в стране одинаковые и каких-то региональных особенностей нет. К сожалению, данные по инфляции, которые мы наблюдаем, отличаются от официальной статистики. На практике она выше. Мы почти каждый день получаем письма о повышении цен на сырьевые составляющие. Поэтому повышение цены — это всего лишь попытка хоть как-то «догнать» инфляцию, — констатировал собеседник редакции.

Дмитрий Терешков отметил, что рост цен зависит и от других факторов, одним из них является катастрофическая нехватка кадров. Для того, чтобы удержать производственный персонал, предприятия индексируют зарплаты. Это также влияет на конечную стоимость продукции.

— Все хлебные предприятия, в отличие от многих других производителей, поставляют торговым сетям не только свои товары, но и транспортные услуги в огромном размере. Каждое крупное предприятие хлебопечения — это комбинат с огромным количеством ежедневного развоза сотнями автомобилей. Причем, мы не можем привезти продукцию раз в неделю, как это делают большинство производителей промышленных товаров. Например, у нас только в Новосибирске несколько сотен ежедневных маршрутов и десятки машин на линии. Это добавляет ко всему прочему затраты на топливо, рост цен на которое намного опережающий инфляцию, рост зарплат водителей на линиях и так далее. Все это душит хлебные предприятия, — отметил Дмитрий Терешков.

По словам эксперта, еще одним фактором, который разгоняет инфляцию является повышение цен на зерно и муку.

— У нас в стране наблюдается тотальная недооценка хлеба. Еще со времен Советского Союза существует потребительский фантом — хлеб должен стоить дешевле, чем все остальное. Сегодня цены на зерно и пшеничную муку достигли мировых, потому что идут на экспорт. А стоимость хлеба — в три раза дешевле мировых, — резюмирует Дмитрий Терешков.

Президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон неоднократно подчеркивал, что основное влияние на розничные цены хлебопекарной продукции оказывает торговая наценка. По его словам, в некоторых случаях она достигает 35%. Эксперт уверен, что решить проблему высокой наценки в торговых сетях и стабилизировать цены на хлеб может развитие пекарями собственной розницы и повышение конкуренции в сфере хлебопечения, которые занимают 99% хлеба.

В конце ноября правительство РФ утвердило постановление, согласно которому власти регионов могут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары. До вступления постановления в силу регионы могли заключить соглашение с хозяйствующими субъектами только в отношении социально значимых продуктов (в перечне 24 позиции: хлеб, молоко, масло, куриные яйца и пр.). В кабмине считают, что расширение списка «позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан».

В декабре в правительстве Новосибирской области заявляли о намерениях создать в магазинах региона социальных полок.

— Заключено соглашение с рядом производителей продуктов питания и сетей о создании в магазинах социальных полок, на которые будут выставляться самые необходимые продукты. Производители обязуются не повышать на них цены, — пояснял прокурор региона Александр Бучман.

По данным Новосибирскстата, на 24 февраля килограмм хлеба из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной стоил 120,23 рубля, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов — 94,56 рублей. С начала января 2025 года цены на эти продукты практически не изменились (119,73 руб и 93,38 руб соответственно).

В январе 2025 года в группе хлеба и хлебобулочных изделий цены изменялись на бараночные изделия +3,2%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной +1,8%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки +0,6%. При этом, цены на булочные сдобные изделия, по данным статистиков, снизились (-0,1%).

Стоит отметить, что с 1 мая 2025 года в России начинается эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий. Однако он не затронет хлебобулочные изделия со сроком годности до 5 суток включительно.

Ранее редакция сообщала, что за первый месяц 2025 года годовой уровень инфляции в Новосибирской области вырос с 9,9% до 10,6%.