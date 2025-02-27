Рост турпотока и издержек увеличили средний чек общепита Новосибирска

За первый месяц 2025 года годовой уровень инфляции в Новосибирской области вырос с 9,9% до 10,6%. Одновременно растет и турпоток: столицу Сибири посещают все больше гостей из других регионов. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— При высоком спросе поднимать цены на готовые блюда проще, причём как в сегменте фастфуда и столовых, так и в ресторанах. При этом в сфере общественного питания всё ещё сохраняется напряжённость с кадрами. Рестораторам приходилось повышать зарплаты, и эти издержки они также переносили в цены, — отметил Евгений Хацкевич, начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России.

Напомним, владельцы кафе и ресторанов Сибири также отметили, что по сравнению с прошлым годом спрос на их услуги возрос. Ранее аналитики ЮKassa поясняли Infopro54, что в 2024 году в Новосибирской области заметно увеличился оборот в ресторанах, кафе и прочих точках общепита — на 106% по сравнению с 2023 годом. При этом оплат стало на 73% больше, а средний чек достиг 2 702 рублей, что на 19% больше, чем годом ранее. Новосибирский ресторатор и владелица ресторана «Библиотека» Наталья Ильина связывала эту динамику с заметным ростом трафика в заведениях общепита.

Стремительно повышаются цены на товары и услуги не только в Новосибирской области, но в целом по стране. Это свидетельствует о том, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, поясняет эксперт. В таких условиях регулятору необходимо поддерживать высокие ставки в экономике, чтобы стимулировать сберегательную модель поведения. Замедление инфляции и её возвращению к 4% аналитики ожидают не ранее 2026 года.

Ранее редакция писала о том, что в декабре годовая инфляция в Сибири ускорилась, но осталась вблизи общероссийской. При этом месячный темп роста цен в макрорегионе (с.к.) несколько снизился относительно ноября. Основной вклад в инфляцию продолжает вносить продовольствие.