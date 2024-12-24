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Социальные полки появятся в магазинах Новосибирской области

  • 24/12/2024, 15:00
Автор: Юлия Данилова
Социальные полки появятся в магазинах Новосибирской области
Прокуратура добивается заключения соглашения о стабилизации цен между производителями и ритейлерами

На этой неделе правительство Новосибирской области и прокуратура региона завершают работу по созданию в магазинах области социальных полок. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

— Заключено соглашение с рядом производителей продуктов питания и сетей о создании в магазинах социальных полок, на которые будут выставляться самые необходимые продукты. Производители обязуются не повышать на них цены, — пояснил Бучман.

По его словам, речь идет о борщевом наборе, крупах, хлебе и т.д.

Каким будет внешний вид социальных полок и их расположение, по словам Александра Бучмана, решат торговые сети. Он также отметил, что создание такой полки необходимо, чтобы люди могли обеспечить себя продуктами на Новый год.

Напомним, в конце ноября правительство РФ утвердило постановление, согласно которому власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары. До вступления постановления в силу регионы могли заключить соглашение с хозяйствующими субъектами только в отношении социально значимых продуктов (в перечне 24 позиции: хлеб, молоко, масло, куриные яйца и пр.). В кабмине считают, что расширение списка «позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан».

Также в ноябре трое производителей масла согласились придержать цены на свою продукцию до конца 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор поручил продлить соглашение о стабилизации цен на масло в Новосибирске. Торговые сети также обяжут заключать дополнительные контракты для формирования запасов овощей и картофеля в регионе. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Стабилизация цен социальная полка


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