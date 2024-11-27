Регионам разрешили заключать соглашения о стабилизации цен на все товары

Российское правительство решило поддержать инициативу, с которой выступила Федеральная антимонопольная служба и глава Калининградской области Алексей Беспрозванных. Ранее Беспрозванных поднял вопрос о логистических сложностях при доставле товаров в условиях санкций.

— Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому власти регионов смогут заключать с производителями и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен не только на социально значимые продовольственные товары, но и на любые другие важные для людей товары, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

До вступления постановления в силу регионы могли заключить соглашение с хозяйствующими субъектами только в отношении социально значимых продуктов (в перечне 24 позиции: хлеб, молоко, масло, куриные яйца и пр.). В кабмине считают, что расширение списка «позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан».

Напомним, в Новосибирской области соглашение о сдерживании роста цен в 2023 году власти региона заключали с птицефабриками. Тогда в рознице наблюдался существенный рост цен на яйца и мясо птицы. В ноябре этого года УФАС области инициировал подписание соглашения с производителями сливочного масла.

По данным Сибирского ГУ ЦБ, в октябре наибольшее влияние на рост инфляции в Новосибирской области оказал рост цен на сливочное масло, кондитерские изделия и морепродукты. В непродовольственном секторе (инфляция 6,78%) в октябре ускорился рост цен на одежду и обувь, топливо, а также уголь. Как отметили в Сибирском ГУ ЦБ, компании переносили затраты на транспорт и логистику в стоимость товара. В секторе услуг инфляция в годовом выражении оказалась наиболее высокой —рост до 12,59%. Эксперты Центробанка пояснили, что это связано с ростом цен на парикмахерские услуги, ремонт квартир, техническое обслуживание автомобилей.

Заключение субъектами соглашений о стабилизации цен с торговыми сетями регулирует постановление правительства от 26 апреля 2023 года №662. Ранее неограниченный перечень товаров был установлен только для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее редакция сообщала о том, что рост ключевой ставки не ограничивает сибиряков в покупках.