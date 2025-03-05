Повторные торги на ремонт Димитровского моста объявлены в Новосибирске

В Новосибирске объявлены повторные торги для продолжения капитального ремонта Димитровского моста. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта увеличилась почти на 120 млн рублей и составила 605,6 млн рублей.

В МКУ «Гормост» рассказали, что подрядчику предстоит заменить конструкции дорожной одежды на проезжей части и тротуарах, а также барьерное ограждение, отремонтировать перильное ограждение на тротуарах, устроить парапетное ограждение по оси моста и на подходах к нему. Также в перечне работ значится устройство организованного водоотвода с проезжей части, ремонт плиты пролётных строений, проведение антикоррозийной защиты, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Все работы должны быть завершены до 1 июня 2027 года.

Напомним, ремонт Димитровского моста начался весной 2024 года. Подрядчиком выступила компания «СК «Дороги Сибири». В процессе выполнения работ у заказчика неоднократно возникали вопросы к подрядчику. В октябре контракт был расторгнут.

В феврале мэрия Новосибирска объявила конкурс по выбору подрядчика на ремонт Димитровского моста. Однако он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Димитровский мост был открыт для движения в 1978 году. За всё время своего существования он ремонтировался только один раз — в 2001 году.

Ранее редакция сообщала, что ремонт Октябрьского моста в Новосибирске планируют отложить ещё на год.