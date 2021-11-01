Центр инновационных IT-технологий разместят на территории «Смарт-Сити – Новосибирск»

Создание Центра IT-технологий, технопарков, социальной и транспортной инфраструктуры запланировано на инновационной и научно-образовательной территории «Смарт-Сити – Новосибирск». Мастер-план обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам комплексного развития перспективных территорий, действующей при Координационном совете при губернаторе Новосибирской области по вопросам развития Новосибирского научного центра.

На территории «Смарт-Сити – Новосибирск» предполагается размещение Центра инновационных IT-технологий, служебного жилья для учёных, технопарка, научно-технологического парка в сфере биотехнологий, зоны I-PARK, транспортно-пересадочного узла, многофункционального конгресс-холла, школы, детского сада, IT-долины «Каньон», делового центра.

Как доложил в ходе заседания рабочей группы министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, в числе предложений по ключевым принципам реализации проекта «Смарт-Сити – Новосибирск» – развитие сложившейся концепции («треугольник Лаврентьева» – «наука – кадры – промышленность»), комплексность развития территории, экологичность, функциональность и технологичность территории, акцент на аутентичности среды, международная открытость, адаптивность, конкурентоспособность территории.

В числе дополнительных рекомендаций по формированию инфраструктуры – транспортная доступность, до Академгородка, Кольцово, центра города и аэропорта, комфортная пешеходная доступность всех объектов на территории «Смарт-Сити – Новосибирск», инфраструктура для физкультуры, спорта и рекреации, создание зелёных зон, востребованные и комфортные коммуникационные пространства.