Районам области поручено ускориться с догазификацией

Администрациям районов Новосибирской области предстоит «поднажать» с мероприятиями программы догазификации домовладений. Соответствующее поручение в рамках оперативного совещания в областном правительстве озвучили губернатор Андрей Травников и глава регионального МинЖКХ Денис Архипов.
— По состоянию на пятницу мы не видим данных от Куйбышевского и Маслянинского районов и рабочего посёлка Кольцово, — сообщил Архипов, обращаясь к главам. — Также прошу в соответствии с протоколом регионального штаба Новосибирску обеспечить сокращение сроков выдачи разрешений на разрытие, всем муниципальным образованиям — сокращение срока предоставления разрешений на использование земельных участков.
— Многодетным семьям предоставлена возможность распоряжаться средствами из семейного капитала для подключения дома к сетям, — рассказывает Денис Архипов. — Также действует субсидирование процентной ставки по кредиту на газификацию жилья: оплачивается ¾ от фактически оплаченных процентов, оператором является банк «Левобережный». Кредитование предусмотрено на выполнение работ по монтажу внутридомового газового оборудования.
Напомним, в середине июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что за счет новой федеральной программы газификации регион планирует в 2 раза увеличить темы газификации.
Программа догазификации запланирована на территории Новосибирской области в соответствии с поручением президента РФ до 2024 года.
Фото: pixabay.com автор: PublicDomainPictures
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать