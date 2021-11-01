Районам области поручено ускориться с догазификацией

Администрациям районов Новосибирской области предстоит «поднажать» с мероприятиями программы догазификации домовладений. Соответствующее поручение в рамках оперативного совещания в областном правительстве озвучили губернатор Андрей Травников и глава регионального МинЖКХ Денис Архипов.

— По состоянию на пятницу мы не видим данных от Куйбышевского и Маслянинского районов и рабочего посёлка Кольцово, — сообщил Архипов, обращаясь к главам. — Также прошу в соответствии с протоколом регионального штаба Новосибирску обеспечить сокращение сроков выдачи разрешений на разрытие, всем муниципальным образованиям — сокращение срока предоставления разрешений на использование земельных участков.

— Многодетным семьям предоставлена возможность распоряжаться средствами из семейного капитала для подключения дома к сетям, — рассказывает Денис Архипов. — Также действует субсидирование процентной ставки по кредиту на газификацию жилья: оплачивается ¾ от фактически оплаченных процентов, оператором является банк «Левобережный». Кредитование предусмотрено на выполнение работ по монтажу внутридомового газового оборудования.

Что касается уже имеющихся данных, озвученных министром в ходе тематического доклада, на 1 сентября в сводный график догазификации включено 70,7 тыс домовладений. Сейчас ведётся работа по актуализации перечня адресов и информирование граждан о необходимости подачи заявок на догазификацию. По состоянию на 29 октября количество поданных заявок — 8,1 тыс. Количество заключенных договоров — 847. Из них исполнено в части доведения сети до границы земельного участка 772, полностью выполнено подключение по 273. Ещё в 147 населённых пунктах используется сетевой газ, то есть также возможна догазификация. При этом, по информации правительства Новосибирской области, некоторые из домовладельцев могут воспользоваться рядом инструментов финансовой поддержки.

Напомним, в середине июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что за счет новой федеральной программы газификации регион планирует в 2 раза увеличить темы газификации.

Программа догазификации запланирована на территории Новосибирской области в соответствии с поручением президента РФ до 2024 года.