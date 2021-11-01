Новосибирским предпринимателям доначислили в 2 раза больше пени и штрафов, чем до пандемии

Бизнесменам Новосибирской области по итогам первого полугодия 2021 года доначислено платежей (включая налоговые санкции и пени) на 1,9 млрд рублей. Для сравнения: по итогам первого полугодия допандемийного 2019-го — 895,4 млн рублей, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Самый большой прирост доначислений произошел в Кемеровской области — 2,7 млрд и 953 млн рублей, в Томской области — 683 млн и 225 млн рублей, а также в Омской области — 1,1 млрд и 480 млн рублей, то есть почти в 3 раза. В 2,5 раза начисления выросли в Алтайском крае — до 818,7 млн рублей (в первом полугодии 2019-го — 378 млн).

В некоторых регионах Сибири доначисления предпринимателям, напротив, снизились: в Республике Алтай — 133 млн рублей (в первом полугодии 2019 года — 363 млн), Республике Тыва — 30 млн (37 млн), Красноярском крае — 942 млн (1,15 млрд), Иркутской области — 593,5 млн (1,02 млрд).

В целом по Сибири доначисления в первом полугодии 2021 года составили 9 млрд рублей, в допандемийный период — 5,5 млрд. По России — 170 млрд рублей и 127,5 млрд.

— Совокупно за 6 месяцев 2021 года бизнес доплатил в казну 170,2 млрд рублей, из которых 112,4 млрд — неуплаченные за предыдущие периоды налоги, а 57,9 млрд рублей — налоговые штрафы и пени, — говорится в исследовании.

Как отмечают аналитики FinExpertiza, самые крупные доначисления получил бизнес в экономически развитых регионах. Больше всего в казну обязали доплатить предприятия в Москве, Подмосковье, Нижегородской области, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, Ставропольском крае, Самарской, Челябинской, Кемеровской и Оренбургской областях. Минимальными налоговые санкции были в регионах с невысокой деловой активностью.

— Цифровизация налогового администрирования позволяет ФНС снижать количество выездных проверок — инспекции получают все больше информации о бизнесе по электронным каналам и способны моделировать и выявлять факты ухода от налогов. С одной стороны, происходит усиление налогового надзора, с другой — за счет современных технологий такой надзор перестает быть для добросовестного бизнеса обременительным. Появляются новые формы налогового контроля, такие как налоговый мониторинг, который позволяет бизнесу избежать традиционных проверок в обмен на предоставление инспекции онлайн-доступа к своей бухгалтерии, — отмечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. — Очевидно, что в современном мире зона «серой» экономики будет сжиматься. Этот тренд задает не только расширяющийся цифровой контроль, но и сама цифровизация экономики — для расширения и выхода на новые рынки бизнес должен быть максимально прозрачным и понятным для клиентов и партнеров.

На минувшей неделе глава УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев сообщил, что в реестре юрлиц Новосибирской области по итогам 9 месяцев 2021 года зарегистрированы 92 тысячи организаций. С начала года их количество сократилось на 6,5%. Количество ИП в регионе сократилось за 3 квартала на 11% — до 77 тысяч. При этом за 9 месяцев 2021 года в бюджеты всех уровней в Новосибирской области были собраны 182 млрд рублей налогов, на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года.