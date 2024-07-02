125 тысяч человек посетили День города в Новосибирске

На мероприятиях, посвященных Дню города и Дню Молодежи в Новосибирске, побывало 125 тысяч человек. За два дня было проведено 132 мероприятия. На районных площадках отдыхали более 55 тысяч человек.

— Главными площадками стали Михайловская набережная и парк «Арена», — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Так, например, в парке «Арена» праздновали Всероссийский день молодежи более 10 тысяч новосибирцев. В завершение праздника подвели итоги регионального конкурса «Молодежная столица Новосибирской области» — почётный статус получил Куйбышевский район.

Напомним, что Новосибирск отпраздновал свой 131-й День города. Праздничные мероприятия проходили 29 и 30 июня. Главными праздничными площадками стали парк «Арена», расположенный на левом берегу Оби, и Михайловская набережная — на правом.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы съели 131 кг баклавы в честь Дня города.