Единый центр управления городским хозяйством предложили создать в Новосибирске

В Новосибирске необходимо создавать единый центр управления городским хозяйством и информационную модель города, на базе которой этот центр будет получать данные, заниматься анализом, давать обратную связь, в том числе департаментам, и управлять эксплуатацией города. Это предложение на заседании градостроительного совета мэрии Новосибирска выдвинула председатель комиссии по общественным пространствам Инна Свечникова.

Напомним, Инна Свечникова также предлагала актуализировать правила благоустройства общественных пространств в Новосибирске.

— Контролирующих у нас стало несколько: администрация города, департамент строительства, департамент транспорта, в результате получается, что никто ни за что не отвечает, — подчеркивала эксперт.

В Москве Центр управления комплекса городского хозяйства (ЦУ КГХ), на основе которого организовано единое информационное пространство в сфере управления городским хозяйством столицы, открылся в мае 2022 года. Информация в центр поступает из более чем 50 источников. Среди них — информационные системы государственных и ресурсоснабжающих организаций столицы, инженерные компании, контрольно-надзорные органы. Используются телеметрические устройства. ЦУ КГХ осуществляет мониторинг до 60 тысяч событий в сутки по всем системам жизнеобеспечения города, контролирует устранение инцидентов, говорится на сайте комплекса городского хозяйства Москвы. На базе центра управления размещена и московская служба 112.

В Новосибирске проект «Умный и безопасный город» развивает компания «Диджитал Филд Текнолоджис» совместно с ООО «АРТИ – Электроникс». Пилот проекта стартовал в Краснообске, сейчас он начал внедряться в Бердске.

Ранее редакция сообщала о том, что сценарии дистанционного управления светофорами в пробках тестируют в Новосибирске. К концу 2024 года в интеллектуальную транспортную систему будут включены 25% светофоров города.