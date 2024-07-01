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Единый центр управления городским хозяйством предложили создать в Новосибирске

  • 01/07/2024, 09:39
Автор: Юлия Данилова
Единый центр управления городским хозяйством предложили создать в Новосибирске
Подобную систему в 2023 году запустили в Москве.

В Новосибирске необходимо создавать единый центр управления городским хозяйством и информационную модель города, на базе которой этот центр будет получать данные, заниматься анализом, давать обратную связь, в том числе департаментам, и управлять эксплуатацией города. Это предложение на заседании градостроительного совета мэрии Новосибирска выдвинула председатель комиссии по общественным пространствам Инна Свечникова.

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— На мой взгляд, сегодня этот вопрос уже назрел. Модель такого управления есть в Москве. Я понимаю, что она стоит достаточно серьезных денег, но, обладая индустриальными и промышленными возможностями, кадровыми ресурсами, за счет этой модели мы можем поднять на другой уровень статус эксплуатации города. Это будет выгоднее, чем заниматься в ручном режиме сборкой, координацией, отслеживанием изменений, — отметила эксперт. — Мы уже достигли того момента, когда управление городом должно кардинально изменяться.

Напомним, Инна Свечникова также предлагала актуализировать правила благоустройства общественных пространств в Новосибирске.

— Контролирующих у нас стало несколько: администрация города, департамент строительства, департамент транспорта, в результате получается, что никто ни за что не отвечает, — подчеркивала эксперт.

В Москве Центр управления комплекса городского хозяйства (ЦУ КГХ), на основе которого организовано единое информационное пространство в сфере управления городским хозяйством столицы, открылся в мае 2022 года. Информация в центр поступает из более чем 50 источников. Среди них — информационные системы государственных и ресурсоснабжающих организаций столицы, инженерные компании, контрольно-надзорные органы. Используются телеметрические устройства. ЦУ КГХ осуществляет мониторинг до 60 тысяч событий в сутки по всем системам жизнеобеспечения города, контролирует устранение инцидентов, говорится на сайте комплекса городского хозяйства Москвы. На базе центра управления размещена и московская служба 112.

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Ранее редакция сообщала о том, что сценарии дистанционного управления светофорами в пробках тестируют в Новосибирске. К концу 2024 года в интеллектуальную транспортную систему будут включены 25% светофоров города.

Фото freepik, автор: standret.

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : Центр управления городским хозяйством градостроительный совет


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