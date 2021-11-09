Центр Новосибирска уже превратился в стихийные снегоотвалы

В ходе аппаратного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал ситуацию с уборкой снега в центре города и дал ряд поручений руководству Центрального округа и соответствующим подразделениям мэрии. Несмотря на то, что снега за неделю выпало немного, на центральных улицах города — Советской, Фрунзе, Красном проспекте — уже образовались его залежи. Особенно, по словам главы города, снежные кучи заметны на территориях парковочных карманов и пешеходных тротуаров.

— Снегопад еще только начался, зима еще только началась, но одновременно началось и складирование снега на придорожной инфраструктуре, — отметил мэр. — У нас нет столько снега, чтобы на улице Фрунзе парковочные карманы были заполнены снеговыми отвалами, а улица Советская на поворотах превращалась в скопище снега. Да что говорить, если даже на Красном проспекте возникают эти «пирамиды». Ставлю задачу: вывезти этот снег. Не знаю, как в других районах, но в Центральном округе я фиксирую эту ситуацию, которую считаю ненормальной. Это недопустимо! Также обращаю внимание на качество уборки — за территорией надо следить.

Еще одно «снегоуборочное» поручение главы города касается включения в бюджет будущего года расходов на зарплаты специалистов коммунальной отрасли.

— Прошу разработать предложения для того, чтобы достаточно оперативно решить проблему штатного расписания — нам не хватает отдельных категорий работников, — обратился мэр к подчиненным. — Мы покупаем технику, это хорошо, это очень важно, но кто на ней будет работать? Если это требуется учесть в бюджете, давайте совместно с финансовым блоком отработаем эти предложения, чтобы учесть их в бюджете следующего года. Думаю, депутаты в этом плане нас поддержат.

Помимо снегоуборки, как было отмечено в ходе совещания, в настоящее время профильным подразделениям не хватает оперативности и в борьбе с гололедом, что стало одной из основных причин травмирования граждан. Согласно данным, озвученным вице-мэром Олегом Клемешовым, за минувшую неделю зарегистрированы 67 гололедных травм.

— Наибольшее количество травм мы получили 1 ноября, когда выпал снег, — сообщает Клемешов. — Наблюдаются недостатки в оперативности принятия мер по посыпке тротуаров, придомовых территорий и тротуаров на магистральных дорогах.

По информации мэрии Новосибирска, к предстоящему зимнему периоду подготовлены 10 площадок для складирования снега во всех районах Новосибирска, кроме того, будет работать снегоплавильная станция на улице Широкой. В настоящее время готовность зимней техники к уборке снега составляет 72%, укомплектованность дорожными рабочими — 60%, механизаторами и водителями — около 70%. За минувшую неделю с дорог и тротуаров города вывезены более 29 тысяч кубометров снега. Использованы 210 тонн реагента.