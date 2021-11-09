«Борщевой набор» подорожает, как только закончатся складские запасы

Цена на овощи, выращенные на открытом грунте, в том числе предназначенные для «борщевого набора», будет держаться на текущем уровне, но только до тех пор, пока их запасы не закончатся на складах. Затем их будут активно завозить из других регионов и даже стран, что, возможно, изменит их стоимость в сторону увеличения. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко. Как пояснил министр, это связано с сокращением количества личных подсобных хозяйств, которые ранее выступали основным производителем овощей для личного использования граждан. Большей частью эти участки «перепрофилируются» под отдых.

— Пока сокращение урожая в ЛПХ не удается компенсировать увеличением в крупном производстве, — сообщает Лещенко. — Мы традиционно были дефицитным регионом по овощам открытого грунта. К примеру, по «борщевому набору» обеспеченность составляет 43%. Здесь мы зависим от поставок из других регионов, из стран ближнего зарубежья. Когда заканчиваются наши запасы, начинают поступать овощи из-за пределов нашего региона, из-за пределов РФ. Это влечет за собой повышение уровня розничных цен. Но по овощам закрытого грунта мы себя обеспечили более чем на 100%.

— В сельхозпредприятиях объемы производства картофеля выше 212 ц/ га, в прошлом году — 187 ц/га, — поясняет глава Минсельхоза. — В этом году местные аграрии произвели 63 тысячи тонн картофеля, в 2019-м — 51 тысячу тонн. Хранилища практически заполнены. Если не будет существенного вывоза за пределы региона, то нам до весеннего периода 2022 года этих запасов вполне должно хватить для обеспечения наших сетей и розничной торговли картофелем собственного производства.

Что касается текущей ситуации, то, по словам министра, пока действуют цены, зафиксированные на ярмарках: картофель — до 23 руб./кг, морковь и свекла — 18 руб./кг, капуста — до 30 руб./кг. При этом наиболее благоприятно ситуация обстоит с обеспеченностью картофелем, урожая которого, если он не разойдется на экспорт, жителям Новосибирской области может хватить до весны.

Чтобы увеличить производство овощей в регионе и закрыть потери ЛПХ, региональному правительству понадобится не один год.

— Мы субсидируем покупку техники для уборки картофеля, — поясняет министр, отвечая на вопрос корреcпондента Infopro54 о превентивных мерах. — То есть, конечно, меры стимулирования на региональном уровне есть. Но хочу сказать, что процесс этот — не одномоментный. Чтобы нарастить объемы производства овощей, нужно несколько лет. Как мы наблюдаем, сокращение его в личных подсобных хозяйствах граждан, произошло за последние 7-8 лет. До этого граждане пытались сами себя обеспечить данными видами продукции. Меры есть, механизмы стимулирования есть.

Напомним, что в начале лета этого года в ряде торговых сетей был зафиксирован резкий рост цен на овощную продукцию.