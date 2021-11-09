Покупка недвижимости: как это все происходит

Что самое важное при покупке квартиры
Сейчас особое предпочтения отдают новостройкам и современным жилым комплексам. Например, можно купить квартиру в Киеве (Академгородок). Данный проект воплощает мечту молодых семей.
Самое важное при покупке квартиру это не ее месторасположение, а документы. Неважно новостройка или вторичка – первым делом нужно обратить внимание на все документы. И только потом можно оценивать все остальное и готовится к проведению сделки.
От чего зависит стоимость жилья
Здесь учитываются многие немаловажные факторы.
- Ситуация в регионе. Чем он благоприятнее, тем цена будет выше. Например, стоимость недвижимости на Донбассе резко упала, когда там началась война.
- Сезонность. Зимой и летом спрос не такой большой, поэтому цены ниже. Осенью и весной все наоборот. Такие колебания чаще заметны на вторичном рынке.
- Также главную роль играет жилой комплекс и характеристики квартиры. Здесь учитываются используемые материалы, благоустройство дворов, охрана, видеонаблюдения, площадь недвижимости, этажность, район и общее состояние дома.
Документы для купли-продажи
Для начала необходимо запросить выписку из государственного реестра. В ней содержится вся важная информация: кто владелец, есть ли ограничения и т.д. Договор купли-продажи оформляется у нотариуса. Также подготавливаются другие справки: запросы из коммунальных служб.
Ценные бумаги со стороны продавца:
- Правоустанавливающий документ;
- справки о правах собственности;
- паспорт, свидетельство рождения;
- технический паспорт;
- согласие супруги или супруга;
- заявление о составе семьи;
- оценка объекта;
- справки об отсутствии долгов и штрафов и т.д.
Документы от покупателя:
- Паспорт;
- свидетельство о браке или его расторжении;
- согласие от супруга или супруги.
Справка! Более подробный список можно узнать у риэлтора или банка.
Стоимость оформления
Оплачиваются услуги нотариуса и риэлтора. Последний возьмет примерно 3-5% от стоимости квартиры. Услуги нотариуса стоят около 1000 гривен. Услуги риэлтора может оплачивать как покупатель, так и продавец. Все условия обговариваются еще в самом начале.
Оформление покупки
Порядок следующий:
- В первую очередь проверяется недвижимость и ее владелец. Документы должны быть чистыми, никаких арестов, штрафов и ограничений.
- Написать предварительное соглашение. Этот документ будет выступать в качестве гарантии со стороны продавца и покупателя.
- Подготовить остальные ценные бумаги для заключения сделки и передать их нотариусу.
- Следующий этап – заключение договора. Права на недвижимость переходят покупателю.
- Расчет с продавцом. Это можно сделать и до подписания договора.
- Оплата услуг нотариусу, риэлтору (если покупатель работает с ним) и другие банковские расходы.
Вопросы, которые нужно заранее обсудить
Прежде чем заключать договор с риэлтором или подписывать документы о купле продаже, необходимо:
- Обсудить условия работы компании, есть ли предоплата, комиссии и т.д.
- С продавцом расписать условия и сумму расчета за объект.
- Сроки готовности всех справок.
Заключение
Покупка квартиры – дело не быстрое. Требуется тщательная проверка документов, продавца и недвижимости. Подписывать бумаги и оставлять залог можно только тогда, когда покупатель будет уверен в юридической чистоте.
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