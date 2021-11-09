Покупка недвижимости: как это все происходит

Что самое важное при покупке квартиры

Сейчас особое предпочтения отдают новостройкам и современным жилым комплексам. Например, можно купить квартиру в Киеве (Академгородок). Данный проект воплощает мечту молодых семей.

Самое важное при покупке квартиру это не ее месторасположение, а документы. Неважно новостройка или вторичка – первым делом нужно обратить внимание на все документы. И только потом можно оценивать все остальное и готовится к проведению сделки.

От чего зависит стоимость жилья

Здесь учитываются многие немаловажные факторы.

Ситуация в регионе. Чем он благоприятнее, тем цена будет выше. Например, стоимость недвижимости на Донбассе резко упала, когда там началась война. Сезонность. Зимой и летом спрос не такой большой, поэтому цены ниже. Осенью и весной все наоборот. Такие колебания чаще заметны на вторичном рынке. Также главную роль играет жилой комплекс и характеристики квартиры. Здесь учитываются используемые материалы, благоустройство дворов, охрана, видеонаблюдения, площадь недвижимости, этажность, район и общее состояние дома.

Документы для купли-продажи

Для начала необходимо запросить выписку из государственного реестра. В ней содержится вся важная информация: кто владелец, есть ли ограничения и т.д. Договор купли-продажи оформляется у нотариуса. Также подготавливаются другие справки: запросы из коммунальных служб.

Ценные бумаги со стороны продавца:

Правоустанавливающий документ;

справки о правах собственности;

паспорт, свидетельство рождения;

технический паспорт;

согласие супруги или супруга;

заявление о составе семьи;

оценка объекта;

справки об отсутствии долгов и штрафов и т.д.

Документы от покупателя:

Паспорт;

свидетельство о браке или его расторжении;

согласие от супруга или супруги.

Справка! Более подробный список можно узнать у риэлтора или банка.

Стоимость оформления

Оплачиваются услуги нотариуса и риэлтора. Последний возьмет примерно 3-5% от стоимости квартиры. Услуги нотариуса стоят около 1000 гривен. Услуги риэлтора может оплачивать как покупатель, так и продавец. Все условия обговариваются еще в самом начале.

Оформление покупки

Порядок следующий:

В первую очередь проверяется недвижимость и ее владелец. Документы должны быть чистыми, никаких арестов, штрафов и ограничений. Написать предварительное соглашение. Этот документ будет выступать в качестве гарантии со стороны продавца и покупателя. Подготовить остальные ценные бумаги для заключения сделки и передать их нотариусу. Следующий этап – заключение договора. Права на недвижимость переходят покупателю. Расчет с продавцом. Это можно сделать и до подписания договора. Оплата услуг нотариусу, риэлтору (если покупатель работает с ним) и другие банковские расходы.

Вопросы, которые нужно заранее обсудить

Прежде чем заключать договор с риэлтором или подписывать документы о купле продаже, необходимо:

Обсудить условия работы компании, есть ли предоплата, комиссии и т.д. С продавцом расписать условия и сумму расчета за объект. Сроки готовности всех справок.

Заключение

Покупка квартиры – дело не быстрое. Требуется тщательная проверка документов, продавца и недвижимости. Подписывать бумаги и оставлять залог можно только тогда, когда покупатель будет уверен в юридической чистоте.