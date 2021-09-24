Центр трансфера технологий и коммерциализации НГУ выиграл грант на развитие

Центр трансфера технологий и коммерциализации НГУ стал одним из победителей конкурса на получение грантов, который проводило Министерство науки и высшего образования РФ. Обязательными условиями для рассмотрения заявки университета были налаженное сетевое взаимодействие с партнерами, успешный опыт трансфера технологий, высококвалифицированный персонал с опытом патентования и коммерциализации технологий.

В конкурсе приняли участие 49 научных организаций и университетов со всей России. В ходе экспертной оценки жюри выбрало 18 организаций-победителей, в число которых вошел и НГУ.

— Эта победа является своего рода признанием роли НГУ в развитии отечественной науки и во внедрении ее результатов в народное хозяйство. А поддержка на региональном и федеральном уровне дает дополнительные возможности не только для развития университета, но и всего региона, — прокомментировал директор центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ Александр Квашнин.

Грант рассчитан на четыре года, а его общая сумма составляет более 90 миллионов рублей. Эти средства будут потрачены на развитие образовательных программ в области защиты интеллектуальной собственности и технологического предпринимательства, совершенствование процессов трансфера технологий, а также развитие сетевого взаимодействия с международными организациями, вузам, научными институтами Новосибирска, предприятиями реального сектора экономики.