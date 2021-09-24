Новосибирцы дают вторую жизнь одежде и технике

По данным экспертов Авито Услуг, за последний год в Новосибирске спрос на ремонт техники вырос на 132%. При этом главным каналом поиска специалистов стали онлайн-платформы, где можно найти мастеров для самых разных задач.

В поиске специалистов миллионам жителей страны помогают онлайн-платформы, где можно найти специалистов для решения самых разных задач: от починки молнии до обновления зимних ботинок. Так, например, в сентябре текущего года популярность ремонта сумок на Авито Услугах выросла на 27% по сравнению с сентябрем прошлого года. В Новосибирске увеличилась популярность ремонта обуви: +79% за год. На 18% по сравнению с прошлым годом выросла популярность ремонта одежды.

С началом учебного года особого внимания потребовали и гаджеты: ноутбуки, смартфоны и даже телевизоры. Онлайн-платформы для поиска специалистов дают возможность найти мастера недалеко от дома или специалистов, готовых починить редкую технику или специализирующихся на конкретной марке. В целом в Новосибирске рост спроса на ремонт техники за год вырос на 119%.

Спрос на ремонт компьютеров и ноутбуков на Авито Услугах за последний год вырос на 23%, на ремонт прочей компьютерной техники (такой, например, как принтеры или планшеты) — на 123%, а в Новосибирске — на 205%. Смартфоны также не спешат отправлять в утиль с первой поломкой — спрос на их ремонт вырос на 19% год к году, а в Новосибирске — на 34%.

Тренд на осознанное потребление и продление жизни старых вещей не обошел стороной и бытовую технику. В Новосибирске за год на 56% вырос спрос на ремонт крупной бытовой техники, на 92% — мелкой. Отдельные категории техники показывают даже более резкую динамику, так, например, ремонт телевизоров, которые становятся и экранами домашних кинотеатров, и мониторами для игр, и по сравнению с сентябрем прошлого года стал популярнее на 75%.