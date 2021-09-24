Работникам коммунальных предприятий задолжали зарплату на 9 миллионов рублей

Первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию нарушениям трудовых прав граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

В присутствии представителей региональных инспекции труда, Управления налоговой службы, службы судебных приставов и Федерации профсоюзов были заслушаны руководители муниципальных унитарных предприятий «Коммунальное хозяйство Озеро-Карачинского сельсовета» и «Блюдчанского ЖКХ», а также общества с ограниченной ответственностью «Доктор Фармер», по вопросам выплаты долгов по зарплате работникам организаций.

В этих организациях образовалась задолженность по зарплате перед работниками на сумму свыше 9 млн. рублей.

— Сергей Коростылев объявил руководителям предостережения о недопустимости нарушения трудового законодательства, — говорится в сообщении. — Ситуация с выплатой зарплаты взята в прокуратуре на контроль.

Напомним, самая большая задолженность по заработной плате рабочим в этом году была у завода «Тяжстанкогидропресс». Однако благодаря помощи областных властей руководству предприятия удалось вернуть все долги.