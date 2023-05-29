Сотрудника магазина «Красное&Белое» признали виновным в присвоении и растрате

Купинский районный суд Новосибирской области признал Алексея Николайзена виновным в присвоение и растрате чужого имущества. Николайзен работал специалистом отдела по предотвращению потерь (с обязанностями продавца-кассира) магазина «Красное&Белое». Об это сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, гражданин являясь специалистом отдела по предотвращению потерь (с обязанностями продавца-кассира) магазина «Красное&Белое», на которого в соответствии с заключенным договором о полной индивидуальной материальной ответственности возложена полная материальная ответственность, в период времени с 7 сентября 2022 года по 4 октября 2022 года из кассы магазина совершил хищение денежной суммы в размере 20,4 тыс рублей, принадлежащих ООО «Альфа-М».

— Кроме того, 10 октября 2022 года потерпевшим Николайзену на временное хранение был передан мобильный телефон. 11 октября 2022 года Николайзен умышленно, с корыстной целью, без согласия и ведома собственника телефона, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, сдал в ломбард мобильный телефон с защитным стеклом и находящейся в нем сим-картой, тем самым причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 7,5 тыс рублей, который для потерпевшего является значительным, — сообщает пресс-служба суда.

Алексея Николайзена признали виновным и назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ. Также с него взыскано порядка 28 тыс рублей по гражданским искам.

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