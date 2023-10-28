Центробанк повысил ставку до 15% — аналитики говорят о наступлении «монетарной зимы»

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 15,00% годовых. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, сентябрьское ускорение инфляции заметно превысило прогнозы, и в октябре эта динамика сохраняется.

— Даже если вынести за скобки разовые факторы, текущая ценовая динамика как минимум вдвое превышает целевую инфляцию. Все индикаторы устойчивого ценового давления находятся выше цели, — констатировала Набиуллина.

По ее словам, более жесткая денежно-кредитной политика позволит добиться возвращения инфляции на уровень 4% в 2024 году. Эльвира Набиуллина предполагает, что период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике может быть продолжительным, а также не исключила дальнейшее повышение ключевой ставки.

По обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция в России прогнозируется в диапазоне 7,0–7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. При устойчивом снижении инфляции в 2024 году ЦБ сможет снижать ключевую ставку.

Первый заместитель генерального директора фонда «Центр стратегических разработок» Борис Копейкин заявил, что ЦБ сделал жесткий ход. По его словам, участники рынка ожидали повышения ставки, но не так значительно. Кроме того, ЦБ анонсировал возможность еще одного повышения, так что на средняя ставка на 2024 год теперь ожидается в диапазоне 12,5-14,5%, что будет определять стоимость кредитования. При этом, по мнению Копейкина, в стране уже наблюдается замедление инвестиционной активности.

— Если прибыли компаний будет еще меньше, а кредиты еще дороже, то инвестиции уж точно расти не будут. Для той же структурной перестройки экономики, требующей ресурсов, в том числе заемных, ставка явно слишком высока. А снижение инвестиций сегодня — это, к сожалению, снижение предложения в экономике завтра., — констатирует эксперт. — Ведь мощности и так загружены, безработицы практически нет. Значит единственный путь наращивания предложения — через повышение эффективности, которого без вложений достичь не получится.

Аналитики ГК «Финам» полагают, что охлаждающее влияние политики ЦБ начнет проявляться еще до конца года, но особенно сильно скажется в 2024 году. Эксперты не исключают, что могут нарастать дисбалансы — сектора, зависимые от бюджета будут защищены, а для отраслей, зависимых от рыночного кредитования наступит монетарная зима — резко сожмется рыночное кредитование потребительских кредитов, рыночной (нельготной) ипотеки, части корпоративных кредитов (особенно инвестиционных).

— Перенос процентного риска на корпоративных клиентов (более 40% портфеля выдано по плавающей ставке) если пока и не сказывается на способности компаний обслуживать долг за счет буфера прибыли и общей благоприятной ситуации в экономике, в будущем может привести к росту числа корпоративных дефолтов и реструктуризаций, — обмечают в ГК «Финам».

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