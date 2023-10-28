Предложение по аренде квартир резко сократилось в Новосибирске

По данным Циан.Аналитики, в Новосибирске к концу октября резко сократилось предложение на рынке аренды — на 58%, по сравнению с июнем. Количество свободных лотов — 717. При этом средняя цена аренды выросла почти на 25% до 27 тысяч рублей. Впрочем, если сравнивать с сентябрем, то количество лотов немного подросло — на 1%, а цена снизилась на 1.5%.

Для сравнения, в Красноярске свободно 448 лотов, причем их количество увеличилось в сентябре (+16%). По сравнению с июнем предложение сократилось также как в Новосибирске. Средняя цена аренды в Красноярске — 24 тысяч рублей в месяц (+21% к июню).

В Иркутске, Томске, Барнауле и Омске в экспозиции менее 200 лотов. Цена аренды варьируется от 20 до 25 тысяч рублей в месяц.

По словам Алексея Попова, руководителя Циан.Аналитики, дисбаланс, возникший на ипотечном рынке (где сохраняются льготные ставки на первичке и заградительно высокие на вторичке), выталкивает людей на рынок аренды. По его оценке, в краткосрочной перспективе ставки почти наверняка скорректируются вниз из-за роста объема предложения. Но сценарий, при котором, ипотека длительное время будет дорогой, приведет к стабильно высокому спросу на съемное жилье и дальнейшему росту цен.

Ранее редакция сообщала о том, что возможность сдавать жилье в аренду посуточно будет вписана в Жилищный кодекс.