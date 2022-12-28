Сибирские компании ввезли почти 236 тыс. тонн товаров приоритетного импорта

— За 11 месяцев 2022 года сибирскими предпринимателями в Россию ввезено почти 236 тыс. тонн товаров приоритетного импорта, более 139 тыс. тонн продуктов питания. Для оперативной доставки такой продукции от поставщика до потребителя в этом году таможня значительно снизила количество мер фактического контроля, осмотров и досмотров, — цитирует пресс-служба начальника Сибирского таможенного управления Александра Ястребова.

По его словам, беспрецедентные финансовые и административные меры поддержки позволили не допустить дефицита социально значимых товаров на внутреннем рынке, а также ускорили и упростили таможенные операции для бизнеса. Благодаря таким мерам бизнес быстрее перестроил логистические цепочки поставок и наладить новые торговые связи.

Сибирское таможенное управления подсчитало, что сумма средств, сэкономленных сибирскими импортерами от «обнуления» ставки ввозной пошлины и других льгот при ввозе социально значимых товаров, за 11 месяцев 2022 года составила 2,3 млрд рублей. Кроме этого Сибирской электронной таможней предоставлено предпринимателям региона 920 млн рублей тарифных преференций.

С нулевой ставкой ввозной пошлины в этом году импортировали товары более 900 участников внешнеэкономической деятельности Сибири. Она применялась при поставках широкого спектра товаров, в том числе продовольствия, лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих для производств, и принесла предприятиям наибольшую экономию.

Также почти 4 млн рублей составила реальная экономия физических лиц от увеличения порога беспошлинного ввоза товаров интернет-торговли.

Ранее редакция сообщала о том, что «Россети Сибирь» хотят заменить импортные процессоры для энергосистем на отечественные.