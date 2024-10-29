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Рост ключевой ставки не ограничивает сибиряков в покупках

  • 29/10/2024, 12:00
Автор: Юлия Данилова
Рост ключевой ставки не ограничивает сибиряков в покупках
Эксперты Банка России проанализировали ключевые тренды развития региональной экономики за третий квартал 2024 года

Один из трендов, выявленных экспертами ЦБ в Сибири — потребительская активность в округе соответствовала уровню предыдущих трех месяцев.

  • Региональные торговые сети фиксировали повышенную активность покупателей в продуктовой рознице.
  • Из-за увеличения утилизационного сбора с 1 октября сибирские автодилеры отмечали рекордные продажи новых автомобилей в сентябре.
  • Автосервисы отмечали высокий спрос на обслуживание подержанных автомобилей.
  • Представители сибирской туротрасли сообщили о более раннем начале сезона бронирования. Несмотря на рост стоимости туров, турбазы Горного Алтая уже в сентябре начали принимать заявки на зимние каникулы.

Что касается инфляции, то за последние три месяца средний рост цен в регионах Сибири был выше, чем в целом по стране, в основном за счет продовольствия.

На прилавках Новосибирска растет доля дешевых аналогов масла

На прилавках Новосибирска растет доля дешевых аналогов масла

— Региональные производители молока и молочной продукции  сообщали о переносе в цены растущих издержек на сырое молоко, закваску, упаковку. По этой же причине ускоренно дорожали сыры и сливочное масло, — пояснили в Банке России.

Ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца выросли и остаются выше среднего по стране. При этом в розничной торговле показатель ниже общероссийского.

Несмотря на рост ставок у крупного бизнеса в округе не снижалась активность в привлечении кредитов на пополнение оборотных средств. Со стороны малого и среднего бизнеса спрос на кредиты снизился. В рознице рост спроса сдерживали высокие ставки и ужесточение макропруденциального регулирования. В том числе это было актуально и для рыночной ипотеки. Вклады населения в округе умеренно росли на фоне выросших депозитных ставок.

 

Деревообработка растет за счет внутреннего спроса

В ЦБ также проанализировали активность бизнеса округа в отраслевом разрезе. Так, по наблюдению аналитиков банка, в третьем квартале деревообработка в Сибири продолжила восстанавливать выпуск и продажи после глубокого кризиса 2022–2023 гг., в основном за счет расширения внутреннего спроса.

В Сибири выросло производство мебели

В Сибири выросло производство мебели

— С начала года поставки лесопродукции на внутренний рынок из Бурятии и Красноярского края увеличились в 1,6 раза. За январь – август железнодорожные отгрузки деревообрабатывающей отрасли Иркутской области увеличились на 8%. Сибирские деревопереработчики наращивают экспорт лесопродукции в страны СНГ и Азию, — констатируют эксперты Банка России. — Однако, рентабельность этого экспорта снижается из-за роста издержек производства и транспортировки. Тем не менее, положительная динамика производства и продаж фиксируется в большинстве отраслевых сегментов. Так, наращивают выпуск производители мебельных плит. Они отмечают, что начавшийся в 2023 году рост внутреннего спроса на их продукцию продолжился и в 2024 году. Крупные заводы округа загружены заказами до конца 2024 года.

Производители деревянных домокомплектов отмечают рост производства на фоне высокого спроса на строительство индивидуального жилья. При этом ориентированный на экспорт производитель фанеры сообщил ЦБ, что на текущий момент основным рынком сбыта компании является внутренний. Однако, производственные возможности компании значительно превосходят внутренний спрос, поэтому главным приоритетом производителя на ближайшие годы остается поиск выгодных экспортных направлений.

Значительное снижение производства, которое может быть длительным, отмечают производители топливных гранул и брикетов. Среди причин — потеря основных экспортных рынков и практически полное отсутствие альтернатив внутри страны.

 

Фармпроизводство в плюсе

О значительном росте объема выпуска в третьем квартале сообщили фармпроизводители округа — более чем на 23%. Эта динамика получена в основном за счет новых производственных мощностей, введенных с целью импортозамещения.

Новосибирские химики намерены увеличить производство сырья для АПК и фармы

Новосибирские химики намерены увеличить производство сырья для АПК и фармы

— Так, крупный региональный фармпроизводитель в этом году запустил две новые производственные линии вместо демонтированной старой. Это позволило значительно нарастить выпуск и расширить ассортимент. Другой крупный представитель отрасли увеличил объем производства за счет ввода в эксплуатацию нового производственного цеха и логистического центра. Более половины выпускаемой компанией продукции – жизненно важные препараты. Поэтому стратегия компании на ближайшие годы рассчитана на замещение импортных препаратов, — комментируют в Банке России.

Аналитики ЦБ отмечают, что продолжает наращивать присутствие на российском рынке и инвестировать в расширение производства крупный сибирский производитель БАД. При этом развитие продаж в сфере электронной торговли находится в числе приоритетов производителя. В настоящее время компания отмечает смещение спроса потребителей в пользу продукции более высоких ценовых категорий, поэтому выводит на рынок новую линейку премиальных продуктов.

 

Химпрому не хватает рынка

В химической промышленности Сибири ситуация не столько радужная. В июне – августе выпуск продукции предприятий отрасли снизился на 7%.

Крупный производитель полимеров сообщил аналитикам ЦБ, что сокращение производства во многом связно с проблемами в расчетах по экспортно-импортным операциям. По оценке компании, внутренний рынок более надежен с точки зрения сбыта, но его емкость значительно уступает производственным возможностям компании.

Крупный производитель ПВХ сообщил ЦБ, что причиной сокращения его заказов стало значительное увеличение сроков доставки грузов по железной дороге. Это стимулирует производителя к поиску новых контрагентов в Сибири и за рубежом, в том числе в странах СНГ.

В компании по производству бытовой химии отметили снижение спроса из-за роста конкуренции со стороны предприятий, выпускающих аналогичную продукцию. Это привело к избыточным складским запасам и снижению уровня отпускных цен. При этом за январь – август производство удобрений в Сибири выросло на 10%.

Крупный сибирский производитель сообщил, что завершает строительство новых мощностей по производству 250 тыс. тонн минеральных удобрений в год. Запуск нового производства запланирован на декабрь 2024 года. Для организации экспортной логистики заключено соглашение с федеральным транспортным оператором по организации интермодальных перевозок удобрений в страны Азии и Ближнего Востока.

 

Среди прочих трендов в округе ЦБ отметил следующие:

Меньший, чем по России, рост промышленного производства в Сибири также определила угледобыча, где выпуск снизился из-за усиления санкционного давления и проблем с логистикой.

У компаний Новосибирска сохраняются проблемы с вывозом добытого антрацита

У компаний Новосибирска сохраняются проблемы с вывозом добытого антрацита

—Угледобывающие компании Сибири и Дальнего Востока из-за ограниченных мощностей Восточного полигона железных дорог либо снижали объемы добычи, либо наращивали запасы, так как вывозить продукцию через порты Юга и Северо-Запада нерентабельно в условиях снижения мировых цен, — пояснили в ЦБ.

Динамика розничных продаж в Сибири выше среднероссийского уровня за счет активной экспансии федеральных розничных сетей.

Опережающий общероссийские темпы рост ввода жилья обусловлен высоким спросом сибиряков на строительство индивидуальных домов.

— По оценкам отдельных застройщиков в регионах Сибири в III квартале объемы реализации квартир в новостройках снизились на 30–50% по сравнению со средним уровнем прошлого года. Сибирь также попала в список территорий с наибольшим сокращением выдачи ипотеки с господдержкой,   — отмечается в докладе Банка России. – При этом рост цен на недвижимость в регионах округа ускорился. Большинство застройщиков связывают это с ростом издержек.

Ранее редакция сообщала о том, что Центробанк поднял ключевую ставку до 21%. В Банке России не исключили, что вскоре будет еще одно повышение. 

Фото freepik, автор: teksomolika

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : рост цен региональная экономика инфляция


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