Президента Владимира Путина спросили, когда все россияне будут есть черную икру

Во время прямой линии президент России Владимир Путин больше четырех часов отвечал на вопросы россиян и журналистов. Но даже этого времени не хватило, чтобы прокомментировать каждое обращение, так как их было около 2,5 миллионов. Среди вопросов, направленных президенту, но так и не получивших ответы, есть весьма креативные, глубоко болезненные, и даже очень откровенные.

Напомним, о чем спрашивали россияне Путина, но так и не дождались комментария либо получили категоричный отказ в ответе.

Так, ведущие зачитали главе государства вопрос о том, есть ли у него личная мечта и в чем она заключается. К разочарованию многих, глава государства отказался на него отвечать.

— Есть, конечно. Но это же личная мечта. Можно я оставлю ее при себе? — лаконично сказал он.

На большом экране высвечивались сотни обращений к президенту, которые не получили отклика главы государства.

Были среди них шутливые: «Когда все россияне будут есть черную икру?», «Как и когда реальная РФ не будет отличаться от телевизионной?», «Скиньте денег, пожалуйста. Блиновская Е.», «Прошу признать феминизм экстремизмом!», «Почему газ дорожает, а зажигалки нет?».

Были и наболевшие, даже с экрана звучащие с надрывом: «Создайте базу бойцов без памяти и без сознания. Назначьте уполномоченных по этим вопросам. Все госпитали невозможно объехать родственникам».

Встречались также вопросы почти философские: «Что мешает уничтожить США и всех их друзей?», «Если Зеленский вдруг одумается и нападет, наконец, на Запад, вы поддержите его?».

Некоторые были просто про жизнь: «Вы успеваете жить, Владимир Владимирович? Чем занимаетесь после работы».

При этом сами журналисты, которых в зале было более 500, к встрече с президентом подготовились основательно. Каждый старался привлечь к себе внимание, либо табличкой, окаймленной елочной гирляндой, либо ярким нарядом, либо нестандартными надписями: «Дайте слово — 12 лет без вопросов» и «Живу на улице».

Некоторым это удавалось, но большинству все же — нет.

Ранее редакция сообщала о том, что президент Путин назвал способ привлечения квалифицированных специалистов в село.