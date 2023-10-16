В Новосибирске продается торговый центр с KFC Авто

В Новосибирске на продажу выставлен торговый центр, расположенный по улице Выборной, 122/3. Его площадь составляет 1342 кв. метров. Объявление о его продаже размещено на нескольких площадках.

Согласно объявлениям, в одноэтажном комплексе расположены несколько магазинов, ресторан быстрого питания KFC Авто, доставка суши, аптека и ломбард. Рядом с ТЦ есть парковка.

Цена данного объекта недвижимости на одном из объявлений составляет 205 млн рублей. Согласно второму объявлению, торговый центр продается за 230 млн рублей (цена за 1 кв. метр — 171 386 рублей).

Согласно данным «Контур.Фокус», комплекс построили в 2010 году. На протяжении девяти лет им владело ООО «Компания Холидей». На данный момент собственниками значатся несколько физических лиц и ООО «Вертикаль».

Напомним, в Бердске также продают помещение с арендатором RFC за 54 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что кофейня у метро «Студенческая» в Новосибирске выставлена на продажу за 2,3 млн рублей.