Рекламодателям

Центры реабилитации для бойцов СВО откроют на правом берегу Новосибирска

  • 10/10/2024, 14:30
Автор: Артем Рязанов
Центры реабилитации для бойцов СВО откроют на правом берегу Новосибирска
Он будет располагаться на проспекте Дзержинского

В Новосибирске продолжают развивать реабилитационную службу для бойцов, получивших ранения на СВО. На правом берегу города откроют новые центры, где участники СВО смогут восстановить здоровье по специальным программам. Один из таких центров скоро откроется на проспекте Дзержинского.

Как рассказала начальник департамента мэрии Ольга Потапова на радио «Городская волна», помимо реабилитационных кабинетов, здесь также будут оборудованы залы для силовых видов спорта и игровые комнаты для детей.

— Для нас очень важно, чтобы участники СВО могли приходить на реабилитацию вместе со своими семьями. Это обязательное условие — чтобы на реабилитационной площадке присутствовали члены семьи, — подчеркнула она.

В будущем планируется открыть подобные центры для бойцов и их семей на улицах Чехова и Дуси Ковальчук.

Ранее редакция сообщала о том, что проект центра реабилитации участников СВО в Новосибирске подготовят к лету 2025 года.

Источник фото: Freepik / Автор — mrsiraphol 

8

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : центр реабилитации Открытие бойцы СВО


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России

Марина Асаралиева — о росте популярности IPO и потенциале сибирских компаний

На 1 октября российский бизнес через IPO привлек более 96 млрд рублей.
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Шесть хостелов с мигрантами-нелегалами закрыли в Хилокском жилмассиве
10/10/24 14:45
Право&Порядок
Число людей с психическими расстройствами выросло после пандемии
10/10/24 14:30
Общество
Центры реабилитации для бойцов СВО откроют на правом берегу Новосибирска
10/10/24 14:30
Общество
В издательстве «СовСибирь» откроют центр консервации и реставрации книг
10/10/24 14:00
Бизнес Власть Общество
В Новосибирскую область из-за рубежа вернулись около 70 тысяч соотечественников
10/10/24 13:30
Общество
Более половины конкурсов на вывоз мусора в Новосибирской области не состоялись
10/10/24 13:15
Бизнес Власть
Уникальный формат: двухуровневые апартаменты в Новосибирске от 4,3 млн рублей
10/10/24 13:05
Недвижимость
Третью ГЧП-поликлинику сдают в Заельцовском районе Новосибирска
10/10/24 13:00
Медицина Общество
После года взаперти ребёнок-инвалид переехал в новую квартиру в Новосибирске
10/10/24 12:30
Общество
Более 3 миллионов долга по зарплатам выплатила компания в Новосибирске
10/10/24 12:00
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске откроется крупнейший Центр по консервации и реставрации
10/10/24 11:41
Власть
Более 305 тонн консервированного папоротника экспортировали из Сибири
10/10/24 11:00
Бизнес ВЭД
В Новосибирске построят лыжероллерный комплекс с трассой международного уровня
10/10/24 11:00
Общество Спорт
Прокуратура требует расторжения контракта по «Чистой воде» в Новосибирске
10/10/24 10:00
Бизнес Власть
В Новосибирске разработали парусный катамаран нового типа
10/10/24 9:30
Бизнес Общество Туризм
В мэрии назвали сроки открытия движения на двух ремонтируемых мостах
10/10/24 9:00
Общество
На создание парка Чербузы в Новосибирске выделят почти 1 млрд рублей
9/10/24 19:30
Власть Город Общество
Ревизию обещаний по строительству школ и поликлиник проведут в Новосибирске
9/10/24 19:02
Бизнес Власть
Подрядчик Первомайского сквера не отдает документы мэрии Новосибирска
9/10/24 18:30
Бизнес Власть Город
В Новосибирске из аптек пропали импортные антибиотики для лечения ОРЗ
9/10/24 18:15
Медицина Общество
Популярное
Ложная аневризма аорты спасла пациента Мешалкина от смерти
10/10/24 12:15
Трое подростков получили травмы в ночном ДТП в Новосибирске
10/10/24 10:30
На выходных в Новосибирске на левом берегу развернется ярмарка
9/10/24 16:30
Новосибирск занял третье место в списке городов России по нецензурной брани
9/10/24 16:00
Зенитчики-сибиряки провели «рум-тур» по своему расположению
9/10/24 14:00
Новосибирские волонтеры вылетели с трассы из-за отказа электроники в автомобиле
9/10/24 10:30
Новости компаний
Прошел очередной питчинг проектов Второго межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб
10/10/24 9:00
«Эксперт РА» подтвердило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозом
8/10/24 9:00
20-летний юбилей отмечает крупнейшая электросетевая компания Новосибирской области
1/10/24 16:09
Сибиряки наращивают объем накоплений второй год подряд
27/09/24 14:40
Разделяя, сохраняй: как в городах Сибири появляются эко-проекты и эко-объекты
27/09/24 10:24
«Россети Новосибирск» получили статус системообразующей территориальной сетевой организации
27/09/24 9:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска