Центры реабилитации для бойцов СВО откроют на правом берегу Новосибирска

В Новосибирске продолжают развивать реабилитационную службу для бойцов, получивших ранения на СВО. На правом берегу города откроют новые центры, где участники СВО смогут восстановить здоровье по специальным программам. Один из таких центров скоро откроется на проспекте Дзержинского.

Как рассказала начальник департамента мэрии Ольга Потапова на радио «Городская волна», помимо реабилитационных кабинетов, здесь также будут оборудованы залы для силовых видов спорта и игровые комнаты для детей.

— Для нас очень важно, чтобы участники СВО могли приходить на реабилитацию вместе со своими семьями. Это обязательное условие — чтобы на реабилитационной площадке присутствовали члены семьи, — подчеркнула она.

В будущем планируется открыть подобные центры для бойцов и их семей на улицах Чехова и Дуси Ковальчук.

Ранее редакция сообщала о том, что проект центра реабилитации участников СВО в Новосибирске подготовят к лету 2025 года.